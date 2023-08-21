Тольяттинская спортсменка Анна Чернышева - первая на чемпионате России по каратэ

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Анна Чернышева - первая, Сулейман Пахомов - третий на чемпионате России по каратэ.



В Орле завершился чемпионат России по каратэ. В нем приняли участие около 350 спортсменов из 44 регионов Российской Федерации. Медали были разыграны в двух дисциплинах: кумитэ и ката.



Тольяттинская спортсменка Анна Чернышева подтвердила статус сильнейшей в стране, завоевав золотую медаль в весовой категории до 55 кг. В спортивной карьере Анны - это третья наивысшая награда на чемпионате России;

Пахомов Сулейман (в/к до 60 кг).

Фото: минспорта СО