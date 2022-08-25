Тольятти принимает сильнейших яхтсменов России

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С 25 по 30 августа в акватории Жигулевского моря пройдут чемпионат и первенство России по парусному спорту.

В соревнованиях на территории яхт-клуба «Дружба» в Тольятти примут участие свыше 150 сильнейших яхтсменов России. В чемпионате страны гонки пройдут в классах «Луч», «Луч-радиал» и «Европа», а в рамках первенства - «Луч», «Луч-радиал», «Луч-мини», «Европа». За медали в чемпионате России будут бороться спортсмены старше 14 лет. В первенстве выступят юноши и девушки до 21 года. Среди них - воспитанники спортивных школ Самарской области.

Расписание регаты:

25 августа - 28 августа - гоночные дни.

12:00 - старт первой гонки гоночного дня.

29 августа - гоночный день.

12:00 - старт первой гонки дня.

Старт последней гонки гоночного дня - не позднее 14:30.

17:00 - награждение победителей и призеров чемпионата.