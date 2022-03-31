Стартовал прием заявок для участия в конкурсе грантов в сфере физической культуры и спорта в Самаре

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Департамент физической культуры и спорта принимает заявки для участия в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области физической культуры и спорта.



Проект должен содержать положения следующих областей: организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства; развитие видов спорта; организация спортивно-массовой работы; дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта.



Лучшие проекты в области физической культуры и спорта определяет конкурсная комиссия.



Размер гранта определяется на основании предоставленных соискателем документов, подтверждающих понесенные затраты, связанные с разработкой проекта, но не может превышать 250 000 рублей.



Для участия в конкурсе необходимо подать документы до 25 июня 2022 года.