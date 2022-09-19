«Стальная воля»: в Казани прошел второй этап футбольного турнира среди людей с инвалидностью и ОВЗ

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В Казани прошел второй этап футбольного турнира «Стальная воля» среди людей с инвалидностью и ОВЗ.



В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 20 регионов России. По итогам состязаний сборная Самарской области заняла первое место в дисциплине «спорт глухих». Капитан волжан Родион Шаламов был отмечен наградой «За преданность команде».



Напомним, что ранее команда 63 региона стала победителем первого этапа, который состоялся в начале августа в Нижнем Тагиле. Впереди у футболистов финальный этап, который пройдет в Сочи с 9 по 13 ноября.

Фото: минспорта СО