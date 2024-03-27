Я нашел ошибку
Главные новости:
Наталья Катина провела совещание по строительству автодороги Обход города Тольятти.
В Правительстве Самарской области обсудили ход строительства нового моста через Волгу
Недавно такая срочная операция потребовалась 67-летнему жителю Октябрьска.
С начала года сызранские кардиохирурги провели 130 экстренных операций при инфаркте миокарда
Самарская область находится в группе регионов-лидеров по внедрению бережливого производства.
«Производительность труда»: ещё три компании региона вступили в нацпроект 
Всего в соревнованиях участвовали 160 спортсменов из 9 регионов России – 118 мужчин и 42 женщины.
В Тольятти состоялся чемпионат Приволжского федерального округа по дартс
Участие в финале принимали две сборные Самарской области. Обе команды смогли выйти в плей-офф по результатам группового этапа.
Сборная Самарской области выиграла бронзу первенства России по баскетболу
В итоговых соревнованиях участвовали ребята из 69 регионов – более 600 участников, результаты шли в личный зачёт.
Юнармейцы самарского отряда «Алмаз» стали лучшими в России на спартакиаде по военно-спортивному многоборью
Представители сборной команды Самарской области на играх выступили в двух дисциплинах – парасноуборде и керлинге на колясках.
Спортсмены Самарской области стали призерами Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
Запланированы авиационные и наземные меры борьбы с вредителями леса на общей площади 11 854,1 гектаров.
В Самарской области начинается подготовка к обработке леса от вредителей
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.57
-0.21
EUR 100.41
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Футболисты «Крыльев Советов» навестили детей из Белгородской области
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
В самарской «ЗИМ Галерее» открывается мультимедийный проект «Погружение»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Спортсмены Самарской области стали призерами Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

27 марта 2024 16:56
84
Представители сборной команды Самарской области на играх выступили в двух дисциплинах – парасноуборде и керлинге на колясках.

В трех регионах РФ – Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинской и Сахалинской области – прошли комплексные спортивные соревнования «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» по спорту лиц с поражением ОДА, спорту слепых, керлингу». Около 400 участников разыгрывали 77 комплектов медалей в 6 видах спорта.

Представители сборной команды Самарской области на играх выступили в двух дисциплинах – парасноуборде и керлинге на колясках.

С 20 по 22 марта в Миассе в Челябинской области на базе горнолыжного комплекса «Солнечная долина» в рамках Зимних игр паралимпийцев проходил чемпионат России по парасноуборду. 23 спортсмена из 8 регионов России вели борьбу за медали в классах LL1, LL2 и UL среди мужчин и женщин. В их числе были представители сборной Самарской области Сергей Новиков и Константин Ганечкин.

В дисциплинах сноуборд-кросс и сноуборд-кросс-слалом Константин Ганечкин остановился в шаге от медалей, дважды заняв 4-е место.

С 18 по 26 марта в Южно-Сахалинске проходили соревнования по керлингу на колясках среди смешанных пар. В них принимали участие 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Красноярского края, Московской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской области.

На первом этапе соревнований команды сыграли в подгруппах по круговой системе. Команда Самарская область-1 (Лада Зиновьева, Василий Петин) стала третьей в подгруппе 1, Самарская область-2 (Алена Лебедева, Игорь Ружейников) заняла первое место в подгруппе 2. Обе команды вышли в плей-офф.

Команда Самарская область-1 выбыла на стадии четвертьфинала, а Самарская область-2 продолжила борьбу в полуфинале и затем в матче за третье место. В итоге Алена Лебедева и Игорь Ружейников стали обладателями бронзовых медалей игр.

Проведение паралимпийских соревнований способствует развитию адаптивных видов спорта, физической и социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, а также решает одну из приоритетных задач федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом. В Самарской области реализация нацпроектов находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова.

 

Фото предоставлено:  паралимпийский комитет России/сборная Самарской области по керлингу на колясках

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
27 марта 2024  13:51
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
175
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
27 марта 2024  13:33
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
222
Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 
27 марта 2024  09:24
Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 
423
Самарских сотрудников правоохранительных органов намерены наградить за предотвращение теракта.
26 марта 2024  15:10
Губернатор Самарской области поблагодарил ФСБ, МВД и Росгвардию за предотвращение теракта в регионе
979
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
26 марта 2024  13:06
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
363
Весь список