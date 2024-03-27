Спортсмены Самарской области стали призерами Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

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В трех регионах РФ – Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинской и Сахалинской области – прошли комплексные спортивные соревнования «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» по спорту лиц с поражением ОДА, спорту слепых, керлингу». Около 400 участников разыгрывали 77 комплектов медалей в 6 видах спорта.

Представители сборной команды Самарской области на играх выступили в двух дисциплинах – парасноуборде и керлинге на колясках.

С 20 по 22 марта в Миассе в Челябинской области на базе горнолыжного комплекса «Солнечная долина» в рамках Зимних игр паралимпийцев проходил чемпионат России по парасноуборду. 23 спортсмена из 8 регионов России вели борьбу за медали в классах LL1, LL2 и UL среди мужчин и женщин. В их числе были представители сборной Самарской области Сергей Новиков и Константин Ганечкин.

В дисциплинах сноуборд-кросс и сноуборд-кросс-слалом Константин Ганечкин остановился в шаге от медалей, дважды заняв 4-е место.

С 18 по 26 марта в Южно-Сахалинске проходили соревнования по керлингу на колясках среди смешанных пар. В них принимали участие 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Красноярского края, Московской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской области.

На первом этапе соревнований команды сыграли в подгруппах по круговой системе. Команда Самарская область-1 (Лада Зиновьева, Василий Петин) стала третьей в подгруппе 1, Самарская область-2 (Алена Лебедева, Игорь Ружейников) заняла первое место в подгруппе 2. Обе команды вышли в плей-офф.

Команда Самарская область-1 выбыла на стадии четвертьфинала, а Самарская область-2 продолжила борьбу в полуфинале и затем в матче за третье место. В итоге Алена Лебедева и Игорь Ружейников стали обладателями бронзовых медалей игр.

Проведение паралимпийских соревнований способствует развитию адаптивных видов спорта, физической и социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, а также решает одну из приоритетных задач федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом. В Самарской области реализация нацпроектов находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова.

Фото предоставлено: паралимпийский комитет России/сборная Самарской области по керлингу на колясках