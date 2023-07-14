Спортсмены Самарской области примут участие в IV Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов

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В воскресенье, 16 июля, в Уфе состоится открытие IV Всероссийской летней Спартакиады инвалидов. Первые три прошли в Москве (2011), в Чувашской Республике (2015) и в Республике Марий Эл (2019).



В этом году Спартакиада охватит 9 городов: Уфу, Салават, Саранск, Раменское, Жуковский, Астрахань, Екатеринбург, Йошкар-Олу и Липецк. Спортсмены разыграют медали в 5 видах спорта (21 спортивной дисциплине). Планируется что в ней примут участие около 3000 спортсменов. Соревнования продлятся до 30 сентября.



Первыми в борьбу вступают пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания пройдут в бассейне Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Баталовой Р.А.



В спортивную сборную команду Самарской области вошли восемь атлетов и два тренера.

Фото: минспорта СО