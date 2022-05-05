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Спортсмены Самарской области отличились на Евразийских играх боевых искусств

5 мая 2022 13:54
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Спортсмены Самарской области отличились на Евразийских играх боевых искусств

28 апреля – 2 мая в городе Уфе прошли IV Евразийские игры боевых искусств. На этот мультиспортивный форум съехались 3000 спортсменов со всей России и ближнего зарубежья. Отличная организация игр отложила позитивный отпечаток у участников в различных видах боевых искусств, представленных на этом спортивном мероприятии.

В рамках этих игр были проведены соревнования по виду спорта Косики каратэ, в которых приняла участие сборная команда Самарской области под руководством президента Федерации Косики каратэ Самарской области Виктора Никонова. В состав сборной вошли молодые спортсмены из городов Тольятти, Жигулёвска и посёлков Ставропольского района.

Соревнования прошли в следующих дисциплинах: ката «индивидуальные комплексы» и личные поединки «кумитэ». Приятно отметить выступления наших спортсменов, которые выкладывались полностью на татами, наполняя своими победами общую копилку сборной. Результаты побед наших спортсменов отразилось на общем медальном зачёте соревнований по Косики каратэ! В плотной конкуренции кубок победителя завоевала сборная Самарской области, второе место у сборной Брянской области и третье место у сборной Москвы.

Этих результатов не было бы, если бы не ежедневный и кропотливый труд тренеров Федерации Дмитрия Петрова (Тольятти), Евгения Петрова (Тольятти), Дмитрия Николаева (Тольятти), Олега Фадеева (Жигулёвск), Максима Гордеева (Тольятти), Родиона Аладина (Тольятти), Даниила Куракина (Тольятти и Ставропольский район), Игоря Орлова (Тольятти и Ставропольский район). Хочется отметить, что ряд тренеров являются также и успешными действующими спортсменами!

На счету сборной Самарской области 51 медаль разного достоинства, из которых 23 золотых, 15 серебряных, 13 бронзовых.

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