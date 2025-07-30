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Спортсмены Самарской области - медалисты чемпионата и первенства мира по тхэквондо ГТФ

30 июля 2025 14:59
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Сборная России заняла первое общекомандное место, а наши спортсмены стали победителями и призерами.

В Объединенных Арабских Эмиратах завершились чемпионат и первенство мира по тхэквондо ГТФ.

Соревнования проходили в 8 дисциплинах. В них участвовали 630 спортсменов из 25 стран, в том числе сборная России.

В состав российской команды были включены 24 спортсмена из Кинеля, Новокуйбышевска и Самары и тренер сборной области, старший тренер сборной России Павел Калютич.

Сборная России заняла первое общекомандное место, а наши спортсмены стали победителями и призерами.

Чемпионат

Наиль Садртдинов
Ольга Баклыкова
Меланья Филиппова

Первенство (15-17 лет)

Артем Енин
Эльдар Зарбиев
Елизавета Малашина
Каролина Макарова
Вероника Ширяева
Виктория Моисеева
Елизавета Мордясова
Екатерина Федингина
Алина Чижова
Анастасия Шокурова
Алексей Акимов
Рустам Зарбиев
Амир Галимов
Андрей Муркаев
Вадим Побежимов
Мария Пудовкина
Милана Свиридова
Константин Сидорин
Артем Хабибуллин
Михаил Чудаев
Артем Чужин

 

Фото:   минспорта СО

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