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Спортсмен из Самарской области выиграл в метании диска паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"

6 октября 2022 14:03
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Спортсмен из Самарской области выиграл в метании диска паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"

В Сочи на играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» разыграли первые медали в легкой атлетике.

В соревнованиях по метанию диска в категории классов — F43, F44, F62, F64 победу одержал представитель 63 региона Роман Андреев, отправив полуторакилограммовый снаряд на 46 метров 90 сантиметров. Второе место занял красноярец Максим Остапенко (44.74). Бронза — у Василия Гусакова из Кемеровской области (40.06).

В рамках летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» спортсмены разыграют 436 комплектов наград в 9 видах спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, шашки и шахматы.

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