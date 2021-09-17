Спортивная школа олимпийского резерва №2 Самарской области - лауреат премии «Живу спортом-2021»

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16 сентября в рамках IV Всероссийского спортивного форума «Живу спортом» состоялась торжественная церемония вручения премии «Живу спортом-2021». В этом году на конкурс подано 208 заявок из 46 субъектов Российской Федерации. Победителей определили в пяти различных номинациях.

В номинации «Спортивная школа» лауреатом премии стала Лариса Шлепп и спортивная школа олимпийского резерва №2 в Самарской области.

Лауреаты премии «Живу спортом-2021» во всех номинациях разделят между собой призовой фонд в размере 5 миллионов рублей, предоставленных спонсором Форума «Среднерусским банком» ПАО «Сбербанк».

Фото: минспорт СО



