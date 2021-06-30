"Спорт - норма жизни": гребцы СШОР № 6 получили 7 новых лодок для тренировок и выступления на соревнованиях

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Гребцы самарской спортивной школы олимпийского резерва СШОР № 6 получили 7 новых лодок для тренировок и выступления на соревнованиях.

СШОР №6 – одна из ведущих спортивных школ Самарской области, где подготовка ведется по различным видам спорта. Греблей в спортшколе занимаются 230 ребят, из них 29 входят в число кандидатов в сборные команды Российской Федерации. Воспитанник школы Александр Вязовкин – участник предстоящих Олимпийских игр в Токио.

Полученные спортивной школой лодки – серьезное подспорье для профессионального роста.

«Это дорогостоящие профессиональные лодки, лучшие в своей категории. Для нас это серьезная поддержка», – считает директор СШОР №6 Андрей Белов.

«Новая лодка очень классная! Разница с той, на которой тренировалась раньше, сильно чувствуется. Другой уровень. Хорошая лодка позволяет качественнее тренироваться и показывать более высокий результат. Мы очень рады, спасибо всем, благодаря кому, стало возможным приобретение лодок», – сказала Анастасия Архипова, бронзовый призер чемпионата России.

Алексей Атаманов, чемпион России по академической гребле среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, также отметил качество нового инвентаря: «Моя новая лодка комфортная, удобная, более управляемая, чувствуешь ее лучше. Это очень важно. Класс лодки заметен – как между авто разной категории. Приятно, что нас так поддерживают, помогают».

«У наших спортсменов должен быть качественный инвентарь, хорошие условия, чтобы эффективно тренироваться, бороться за высокие результаты. Об этом говорил и глава региона Дмитрий Азаров. Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» мы совершенствуем материально-техническую базу спортшкол региона», – сказал министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

Фото: минспорт СО