Спартакиада пенсионеров в Санкт-Петербурге: в состав сборной команды Самарской области вошли восемь человек

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В Северной столице проходит VIII Спартакиада пенсионеров России. Мероприятие приурочено к Международному дню пожилых людей, который отмечают 1 октября.



Федеральному финалу предшествовали региональные отборочные этапы, которые в этом году начались в июне и завершились в августе. В соревнованиях участвуют более 700 пенсионеров (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) из 75 регионов Российской Федерации, а также из Беларуси, Казахстана и Финляндии.



Спортсмены-любители соревнуются в личном и командном зачетах в нескольких видах спорта: легкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол, а также в комплексе упражнений утренней зарядки. Кроме того, в этом году спортсменам предстоит выполнение нормативов комплекса ГТО.



В состав сборной команды Самарской области вошли восемь человек: Александр Демин (г.о. Тольятти, легкая атлетика), Константин Серебряков (г.о. Жигулевск, настольный теннис, плавание), Петр Кузнецов (м.р. Сергиевский, стрельба), Владимир Полудняков (г.о. Самара, шахматы), Софья Шепеткова (г.о. Самара, легкая атлетика), Ирина Абросимова (г.о. Самара, настольный теннис, плавание), Вера Карягина (м.р. Сергиевский, стрельба), Элеонора Каляева (г.о. Тольятти, шахматы).

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