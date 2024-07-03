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Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село» пройдут в Хрящевке

3 июля 2024 10:20
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Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село» пройдут в Хрящевке

4 июля 2024 года на территории Хрящевского дома культуры МБУК «Межпоселенческий дом культуры» муниципального района Ставропольский пройдет заключительная Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село» для представителей старшего возраста Самарской области.

Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа организованы СРМОО «Центр социальных проектов» совместно с МКУ «Управление культуры и молодежной политики м.р. Ставропольский».

В спартакиаде примут участие представители «серебряного» возраста из Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, а также Ставропольского Сызранского, Шигонского районов. Для участников спартакиады пройдут соревнования по настольным спортивным играм: шаффлборд, джаколло, новус, корнхолл, бочча, дартс, кульбуто. Участников ждут состязания в командном и индивидуальном зачетах, а победители, занявшие призовые места, будут награждены ценными призами, кубками и медалями.

Концертная программа «Все начинается с семьи» для жителей села Хрящевка пройдет в рамках областного проекта «Серебро в Село» и будет включать в себя исполнение песен и танцев от мобильных творческих агитбригад ансамблей, хоров народной песни и коллективов из Самары и Ставропольского района.

Спартакиада по настольным спортивным играм проходит в рамках проекта «Жизнь в движении», организованной СРМОО «Центр социальных проектов» при поддержке Фонда президентских грантов, концертная программа «Серебро в Село» пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Место проведения: м.р. Ставропольский, с. Хрящевка, ул. Полевая, 36/5 (Хрящевский дом культуры МБУК «Межпоселенческий дом культуры»).

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