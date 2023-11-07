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Сотрудники ТОАЗа приняли участие в ежегодном легкоатлетическом забеге «В беге мы едины»

7 ноября 2023 10:59
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Сотрудники ТОАЗа приняли участие в ежегодном легкоатлетическом забеге «В беге мы едины»

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в ежегодном легкоатлетическом забеге «В беге мы едины», посвященном Дню народного единства. Соревнования являются частью серии масштабных спортивных событий Самарской области Volgaman.

Легкоатлетический забег проводился в Самаре в седьмой раз. На дистанциях полумарафона встретились более 1 500 спортсменов из 125 городов России и ближнего зарубежья. Трасса проходила по набережной города вдоль реки Волги. 13 спортсменов «Тольяттиазота» в составе команды «Уралхим Run Factory» преодолели дистанции в 3, 10 и 21,1 км.

Мероприятие стало официальным закрытием бегового сезона 2023 года в регионе. По итогам года команда «Уралхим Run Factory» стала победителем в двух корпоративных номинациях из трех: «Самая большая команда» и «Самая длинная команда». Участникам вручили коллекционные медали.

Сотрудники ТОАЗа входят в спортивное сообщество Уралхим Run Factory больше года. Представители «Уралхима» регулярно предоставляют площадки и проводят совместные тренировки.

Арсен Джалилов, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО «ТОАЗ»:

Легкоатлетическая сборная «Тольяттиазота» — постоянный участник забегов в Самарской области. В этом году спортсмены ТОАЗа участвовали и показывали достойные результаты во всех марафонах региона. Компания также является организатором корпоративных турниров по различным видам спорта — футболу, хоккею, баскетболу, велогонкам, настольному теннису. Яркое завершение летнего бегового сезона стало очередным подтверждением правильности выбранного на предприятии курса на здоровый образ жизни.  

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