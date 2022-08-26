Сотрудник ГУ МЧС СО стал победителем соревнований «Жигулевский ниндзя-2022»

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Для выполнения боевых задач сотрудникам МЧС России требуется выносливость, сила, быстрота реакции. Многим пожарным и спасателям развить такие физические качества помогает спорт. В пожарно-спасательных частях всегда есть сотрудники, которые помимо своей служебной деятельности находят время и для занятий спортом, участия в спортивных состязаниях.

Так, несколько дней назад, в Жигулевске прошли соревнования по преодолению полосы препятствий под названием «Жигулёвский ниндзя - 2022».

В соревнованиях участвовали спортсмены самых разных направлений и видов спорта: гиревики, каратисты, лыжники, бегуны и многие другие. Каждый спортсмен стремился продемонстрировать свои умения, чтобы стать первым и выиграть главный приз соревнований – 10000 рублей.

Всего в состязаниях, проводившихся по олимпийской системе, приняли участие 42 человека, в числе которых 3 спортсмена сотрудника 31 пожарно-спасательного отряда из г. Тольятти: заместитель начальника 101 пожарно-спасательной части (ПСЧ) - Александр Медведев, начальник караула 39 ПСЧ Евгений Евграфов (недавно одержавший победу в смотре-конкурсе на звание «Лучший начальник караула Самарской области») и командир отделения 63 ПСЧ Максим Краснов.

В результате упорной борьбы в полуфинал прошли все трое сотрудников пожарной охраны, а почетное первое место на звание «Жигулевский ниндзя - 2022» и главный приз соревнований завоевал Александр Медведев! «Бронза» за третье место досталась Евгению Евграфову, а Максим Краснов остался обладателем деревянной медали, заняв четвертое место в соревнованиях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО