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5 декабря 2022 года на площадке технопарка «Жигулевская долина» состоялся международный товарищеский шахматный турнир между командами юных шахматистов Самарской и Лорийской областей.

Цель проведения турнира – укрепление спортивных и образовательных связей между регионами Российской Федерации и Республики Армения.

Турнир проводится при поддержке Федерации шахмат городского округа Тольятти, а также Администрации Губернатора Самарской области, администрации городского округа Тольятти и Федерации шахмат Лорийской области Республики Армения.

От лица Правительства Самарской области участников турнира поприветствовала руководитель управления международного сотрудничества департамента внешних связей Администрации Губернатора Самарской области Ольга Зелёнкина: «Я желаю участникам побед, и чтобы наш первый матч стал шагом к взаимному сотрудничеству и началу теплой дружбы между нашими регионами».

Также ребятам пожелали удачи в игре губернатор Лорийской области Армен Арутунян, вице-президент областной федерации шахмат Лорийской области Гарник Нерсисян, заместитель председателя правления общественной организации г.о. Тольятти Самарской области «Союз тольяттинских армян» Сусанна Вардинян и руководитель управления международных и межрегиональных связей администрации г.о. Тольятти Наталья Христ.

«У нашего города есть большой опыт проведения шахматных мероприятий – с ребятами из Китая, Словении, Венгрии, Болгарии, и мы горды тем, что первый товарищеский матч между Арменией и Самарской областью состоялся именно с детьми из Тольятти. Я надеюсь, что это начало большой дружбы, и в скором времени у Тольятти появится новый город-побратим», – отметила Наталья Альбертовна.

«Шахматы, которые находятся на стыке спорта, искусства и науки, – в сфере интересов нашего технопарка, – отметила и.о. директора «Жигулевской долины» Екатерина Баранова. – На протяжении последних двух лет технопарк «Жигулевская долина» активно поддерживает этот вид спорта. Директор технопарка Александр Сергиенко является президентом Федерации шахмат Тольятти. Технические возможности нашей площадки позволяют проводить подобные онлайн-турниры. Кроме этого, для популяризации игры в шахматы в технопарке открыта шахматная гостиная, где любой желающий может пройти бесплатное обучение от нуля до серьезного уровня».

В турнире приняли участие команды в составе 10 тольяттинских шахматистов спортивной школы №4 «Шахматы» и 10 лорийских шахматистов из Основной школы №4 им. А.С. Пушкина (г. Ванадзора, Армения) в возрасте до 18 лет. В соответствии с регламентом товарищеского турнира спортсмены провели по 2 матча, по результатам которых определялась сильнейшая команда.

По словам вице-президента Федерации шахмат Тольятти Гульнары Салаховой, тольяттинская шахматная школа – единственная специализированная в Самарской области, чьи воспитанники завоевывают медали самого высокого уровня: начиная с первенства ПФО, до чемпионатов Европы и мира. Тольяттинская федерация шахмат объединяет более 3000 шахматистов и любителей шахмат разного возраста – от совсем юных спортсменов до ветеранов, в том числе шахматистов высокого уровня. В настоящее время в рядах Федерации – 5 международных гроссмейстеров, 2 международных мастера, 1 мастер ФИДЕ, 12 кандидатов в мастера спорта. В ходе международного матча воспитанники тольяттинской школы шахмат в очередной раз подтвердили свой высокий класс.

«Общепризнанно, что шахматы – лучшая игра, которая развивает все стороны: стратегическое мышление, память, умение принимать решение, видеть наперед. К слову, Армения – одна из первых стран, которая приняла программу «Шахматы в школе» под девизом: человек, который видит на 2-3 шага вперед, никогда не свяжется с наркотиками и другими вредными веществами, сможет выбрать правильный путь, просчитать результат своих действий – ведь делая каждый ход, ребенок учится быстро принимать решения, результат которых виден при окончании партии», – подчеркнула Гульнара Салахова.

Сергей Попов, 9 лет занимается шахматами 5 лет и уже имеет 3 разряд: «Мне нравятся шахматы, потому что они учат думать. Чтобы победить, я атакую. Мне очень интересно соревноваться с ребятами из другой страны, потому что стиль наших игроков я уже знаю, и мне хочется узнать, как играют другие».

Главный судья матча Андраник Согоян (г. Тольятти): «Для меня лично шахматы – это честность, это игра, в которой ты всего добиваешься своим умом. У нас уже есть опыт онлайн-игр с представителями других городов и стран. Сегодня впервые играли с Арменией. Я родом из Армении, и мне очень приятно, что спустя годы я стал частичкой этого события. Я уверен, что в таких соревнованиях главное не результат, а укрепление дружбы».

В результате победила дружба и команда Самарской области, которую представляли юные шахматисты из тольяттинской СДЮШОР № 4 «Шахматы».