«Солидарность Самара Арена»: стартовал детский фестиваль «Ты в спорте»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Одним из ключевых моментов нынешних чтений стало выступление Андрея Растегаева — ветерана СВО, кавалера ордена Мужества, члена Ассоциации ветеранов СВО, участника второго потока программы «Школа Героев».
В Самаре состоялась II Международная конференция «Колпаковские чтения»
Форум - одно из главных событий в спортивной отрасли, в ходе которого обсуждаются ключевые темы в области физкультуры, профессионального и массового спорта.
На форуме «Россия – спортивная держава» Вячеслав Федорищев подписал соглашения о популяризации различных видов спорта
На «Солидарность Самара Арене» состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвящённой форуму «Россия — спортивная держава».
Почтовая марка «Россия – спортивная держава» поступила в обращение  
Также победители забега получили слот на участие в соревнованиях по лыжным гонкам от олимпийского чемпиона Александра Легкова.
Победители и призеры массового забега «Чистый спорт» на дистанции 5 км
В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр спорта Лидия Рогожинская.
На стенде Самарской области состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в сфере развития и популяризации физкультуры и спорта
В Самаре без осадков, ночью 0, +2°С, днем +5, +7°С.
6 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +8°С
В финальном этапе турнира приняли участие более 700 атлетов из 25 регионов России, в том числе из Самарской области.
Самарская область — в числе лучших на соревнованиях «FONBET Стальная воля»
Об этом рассказала заместитель председателя Правительства-министр финансов Самарской области Ольга Собещанская в ходе пресс-конференции по вопросам финансового обеспечения региона. 
Самарская область погасила 1 миллиард рублей по облигациям и снизила стоимость обслуживания долга до минимума
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.89
-0.09
EUR 93.38
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Солидарность Самара Арена»: стартовал детский фестиваль «Ты в спорте»

5 ноября 2025 15:29
171
Участников ждут мастер-классы и встречи с известными спортсменами, интерактивные площадки на любой вкус, фотозоны и подарки за активность.

Сегодня в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» открылся детский физкультурно-спортивный фестиваль «Ты в спорте».

Программа фестиваля включает 50 спортивных направлений – от классических олимпийских видов спорта до национальных дисциплин, интеллектуальные игры и новые веяния: киберспорт и фиджитал. Участников ждут мастер-классы и встречи с известными спортсменами, интерактивные площадки на любой вкус, фотозоны и подарки за активность.

Участники устанавливают мобильное приложение, где регистрируются на все интересующие мастер-классы, а по итогам прохождения получают баллы и соревнуются с другими.

Амбассадорами фестиваля стали Дарья Мануйленкова – чемпионка мира по бодифитнесу, Алина Лизунова – многократная чемпионка мира по воздушной гимнастике, Павел Кабанов – чемпион и рекордсмен мира по плаванию в ластах.

«До студенческих лет я спортом не увлекалась. И когда пришла в зал, не ожидала, что увлекусь настолько, что вскоре буду стоять на соревновательном подиуме. Наша цель – показать детям все разнообразие спорта, чтобы каждый мог выбрать что-то для себя. Спорт воспитывает качества, которые влияют на многие жизненные процессы. Скорость принятия решений, бесстрашие, дисциплина, планирование – все это остается с человеком после спорта надолго, – комментирует амбассадор фестиваля Дарья Мануйленкова. – Советую ребятам пробовать, искать свое, увлекаться. Не бросать найденный вид спорта при первых сложностях. Стараться быть лучшими учениками своих наставников – и тогда все получится».

Участниками фестиваля могут стать все желающие дети и подростки в возрасте от 6 до 16 лет. Он будет проходить в течение двух дней – 5 ноября с 9 до 20 часов, 6 ноября – с 9 до 18 часов. Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация на сайте тывспорте.рф и медицинская справка о состоянии здоровья.

Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача к 2030 году вовлечь не менее 70% населения страны в систематические занятия физкультурой и спортом. Миссия фестиваля – создать бесплатную точку входа в спорт для подрастающего поколения и привлечь детей к тренировкам и ведению здорового образа жизни. По результатам прохождения станций фестиваля каждому участнику будет рекомендована подходящая именно ему спортивная секция.

Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области.

Физкультурно-спортивный фестиваль «Ты в спорте» входит в программу главного спортивного форума страны «Россия – спортивная держава». Программа форума и трансляции событий – на сайте https://forumsportrussia.ru.

Форум проводится с 5 по 7 ноября в Самаре в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации и правительства Самарской области. 

 

Фото:  департамент информационной политики СО

 

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На «Солидарность Самара Арене» состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвящённой форуму «Россия — спортивная держава».
05 ноября 2025, 17:36
Почтовая марка «Россия – спортивная держава» поступила в обращение  
На «Солидарность Самара Арене» состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвящённой форуму «Россия — спортивная держава». Общество
39
Также победители забега получили слот на участие в соревнованиях по лыжным гонкам от олимпийского чемпиона Александра Легкова.
05 ноября 2025, 17:26
Победители и призеры массового забега «Чистый спорт» на дистанции 5 км
Также победители забега получили слот на участие в соревнованиях по лыжным гонкам от олимпийского чемпиона Александра Легкова. Спорт
71
В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр спорта Лидия Рогожинская.
05 ноября 2025, 17:11
На стенде Самарской области состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в сфере развития и популяризации физкультуры и спорта
В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр спорта Лидия Рогожинская. Спорт
92
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.
5 ноября 2025  14:59
Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»
216
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
895
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
743
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1588
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
895
Весь список