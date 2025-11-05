«Солидарность Самара Арена»: стартовал детский фестиваль «Ты в спорте»

171

Сегодня в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» открылся детский физкультурно-спортивный фестиваль «Ты в спорте».

Программа фестиваля включает 50 спортивных направлений – от классических олимпийских видов спорта до национальных дисциплин, интеллектуальные игры и новые веяния: киберспорт и фиджитал. Участников ждут мастер-классы и встречи с известными спортсменами, интерактивные площадки на любой вкус, фотозоны и подарки за активность.

Участники устанавливают мобильное приложение, где регистрируются на все интересующие мастер-классы, а по итогам прохождения получают баллы и соревнуются с другими.

Амбассадорами фестиваля стали Дарья Мануйленкова – чемпионка мира по бодифитнесу, Алина Лизунова – многократная чемпионка мира по воздушной гимнастике, Павел Кабанов – чемпион и рекордсмен мира по плаванию в ластах.

«До студенческих лет я спортом не увлекалась. И когда пришла в зал, не ожидала, что увлекусь настолько, что вскоре буду стоять на соревновательном подиуме. Наша цель – показать детям все разнообразие спорта, чтобы каждый мог выбрать что-то для себя. Спорт воспитывает качества, которые влияют на многие жизненные процессы. Скорость принятия решений, бесстрашие, дисциплина, планирование – все это остается с человеком после спорта надолго, – комментирует амбассадор фестиваля Дарья Мануйленкова. – Советую ребятам пробовать, искать свое, увлекаться. Не бросать найденный вид спорта при первых сложностях. Стараться быть лучшими учениками своих наставников – и тогда все получится».

Участниками фестиваля могут стать все желающие дети и подростки в возрасте от 6 до 16 лет. Он будет проходить в течение двух дней – 5 ноября с 9 до 20 часов, 6 ноября – с 9 до 18 часов. Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация на сайте тывспорте.рф и медицинская справка о состоянии здоровья.

Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача к 2030 году вовлечь не менее 70% населения страны в систематические занятия физкультурой и спортом. Миссия фестиваля – создать бесплатную точку входа в спорт для подрастающего поколения и привлечь детей к тренировкам и ведению здорового образа жизни. По результатам прохождения станций фестиваля каждому участнику будет рекомендована подходящая именно ему спортивная секция.

Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области.

Физкультурно-спортивный фестиваль «Ты в спорте» входит в программу главного спортивного форума страны «Россия – спортивная держава». Программа форума и трансляции событий – на сайте https://forumsportrussia.ru.

Форум проводится с 5 по 7 ноября в Самаре в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации и правительства Самарской области.

Фото: департамент информационной политики СО