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Перед матчем 6 тура ФОНБЕТ-Кубка России «Крылья Советов» – «Факел», который пройдет в воскресенье, 27 ноября на «Солидарность Самара Арене», любой желающий сможет сыграть с первой ракеткой России по настольному теннису Марией Тайлаковой. Сделать это можно будет в теплой зоне сектора А403, начиная с 16:00. Также любой может пообщаться с Марией, сфотографироваться или взять автограф.

Мария Тайлакова тренируется и живет в Самаре. Спортсменка выступает за сборную России и французский клуб «Метц ТТ». Мария является двукратным чемпионом России и бронзовым призёром Чемпионата Европы, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"