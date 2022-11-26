Я нашел ошибку
Главные новости:
Запуск зрителей начнется в 15:00 (за два часа до матча).
Развлекательная программа 27 ноября на матче «Крылья» – «Факел»
В Загородном парке прошло торжественное открытие нового стенда, посвященного ветеранам «Крыльев Советов».
Развеев и Гаус продолжили «Аллею славы ветеранов» «Крыльев Советов»
Также любой может пообщаться с Марией Тайлаковой, сфотографироваться или взять автограф.
«Солидарность Самара Арена»: 27 ноября перед матчем - сыграй с первой ракеткой России по настольному теннису
В концертной программе принимают участие Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Александр Ф. Скляр, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Вениамин Смехов, Евгений Дятлов и другие.
Сегодня в самарском Дворце спорта проходит концерт «Вертикаль времени Высоцкого»
На понедельник были запланированы переговоры Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Скоропостижно скончался  глава МИД Белоруссии Владимир Макей
Туда будут вносить информацию о россиянах, состоящих на воинском учете, кроме офицеров запаса ФСБ и СВР.
Путин подписал указ о создании единой базы  воинского учета
Самарец Александр Кудашев завоевал серебряную медаль на дистанции 200 метров баттерфляем.
«Игры Дружбы»: в Казани завершился II этап международных соревнований по водным видам спорта
Всего за прошедшую неделю из украинского плена было возвращено более 100 российских военных.
Из украинского плена возвращены девять военнослужащих РФ, которым в плену грозила смертельная опасность
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.48
0.09
EUR 62.88
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
В Историческом парке Самары откроется новая мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Солидарность Самара Арена»: 27 ноября перед матчем - сыграй с первой ракеткой России по настольному теннису

26 ноября 2022 21:45
192
Также любой может пообщаться с Марией Тайлаковой, сфотографироваться или взять автограф.

Перед матчем 6 тура ФОНБЕТ-Кубка России «Крылья Советов» – «Факел», который пройдет в воскресенье, 27 ноября на «Солидарность Самара Арене», любой желающий сможет сыграть с первой ракеткой России по настольному теннису Марией Тайлаковой. Сделать это можно будет в теплой зоне сектора А403, начиная с 16:00. Также любой может пообщаться с Марией, сфотографироваться или взять автограф.

Мария Тайлакова тренируется и живет в Самаре. Спортсменка выступает за сборную России и французский клуб «Метц ТТ». Мария является двукратным чемпионом России и бронзовым призёром Чемпионата Европы, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вопросы продвижения вузов Самарской области на международной арене обсудили на встрече с представителем Россотрудничества
26 ноября 2022  12:30
Вопросы продвижения вузов Самарской области на международной арене обсудили на встрече с представителем Россотрудничества
1428
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья
25 ноября 2022  11:00
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил работу Самарской области по расселению из аварийного жилья
401
С 1 декабря Ботанический сад Самарского университета им. Королёва закрывается на зимние каникулы
24 ноября 2022  10:29
С 1 декабря Ботанический сад в Самаре закрывается на зимние каникулы
444
В ходе рабочей поездки в Снежное Дмитрий Азаров уделил особое внимание вопросам сохранения исторической памяти о подвигах братского народа Донбасса.
23 ноября 2022  16:55
 «Мемориал дает ощущение священного долга перед Родиной» - Дмитрий Азаров – о мемориальном комплексе «Саур-Могила»
3718
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
23 ноября 2022  13:43
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
1811
Весь список