Я нашел ошибку
Главные новости:
С одной палкой россиянин  финишировал третьим. 
Сломал палку Большунову и был дисквалифицирован норвежский лыжник Клебо
Соревнования проходят без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе.
13-я победа: российский боец Аскар Аскаров выиграл у американца Бенавидеса на турнире UFC 259
Об этом говорится в заявлении второго чрезвычайного и внеочередного съезда организации.
Организация "За права человека" "категорически не признает" себя иностранным агентом и объявила о своем роспуске
По словам топ-менеджера, он уже получил первую дозу вакцины, но не успел получить вторую.
Не собирался «идти без очереди»: гендиректору Pfizer отказали во въезде в Израиль из-за отсутствия прививки от коронавируса
"Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать".
У бывшего капитана московского «Спартака» и полузащитницы ЦСКА родилась дочка
По словам эксперта, употребление кисломолочных продуктов на ночь вредит организму из-за выброса инсулина.
Перед сном лучше съесть кусочек мяса, чем выпить стакан кефира
Рикарду вместе с командой готовится к матчу с "Томью", который самарцы проведут на выезде 10 марта.
Португальский полузащитник Рикарду Алвеш получил российскую визу и прибыл в Самару
Будьте внимательны и осторожны!
8 марта в Самарской области ожидается сильный ветер, туман, на дорогах местами снежные заносы
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.43
0.64
EUR 88.93
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает встретить Масленицу
Самарская область примет участие в международной акции «Вам, любимые»
Подвесной фасадный подъёмник или строительная люлька
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Сломал палку Большунову и был дисквалифицирован норвежский лыжник Клебо

7 марта 2021 22:57
57
С одной палкой россиянин  финишировал третьим. 

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо дисквалифицирован после масс-старта на 50 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в немецком Оберсдорфе. Об этом сообщил журналист Дмитрий Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ», передает РБК.

После дисквалификации Клебо золотая медаль перешла к другому норвежцу Эмилю Иверсену, Большунов стал таким образом стал вторым. Норвежская команда подала протест на дисквалификацию Клебо, однако он не был принят.

На финише масс-старта Клебо попытался обогнать Большунова, в борьбе он локтем задел руку россиянина, из-за чего палка Большунова оказалась у него между ног и сломалась. Финишируя с одной палкой, россиянин пропустил вперед двух норвежцев — Йоханнеса Клебо и Эмиля Эверсена.
 

Фото: AP Photo/РБК
 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Фестиваль для животных - в Самаре бездомные кошки и собаки ищут семью
7 марта 2021  13:24
Фестиваль для животных - в Самаре бездомные кошки и собаки ищут семью
Социум
329
Небольшой спад: за сутки в Самарском регионе нашли 268 случаев коронавируса
7 марта 2021  13:08
Небольшой спад: за сутки в Самарском регионе нашли 268 случаев коронавируса
Здравоохранение
340
В самарских ТЦ искали посетителей без масок
7 марта 2021  12:14
В самарских ТЦ искали посетителей без масок
Здравоохранение
334
Виктор Кудряшов принял участие в межрегиональной видеоконференции по актуальным вопросам взаимодействия между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан.
5 марта 2021  17:25
СО и Узбекистан укрепляют сотрудничество в торгово-экономической сфере
Политика региона
602
В Самарской области за сутки на 5 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
5 марта 2021  13:57
В Самарской области за сутки на 5 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
843
Весь список