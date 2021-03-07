Сломал палку Большунову и был дисквалифицирован норвежский лыжник Клебо

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо дисквалифицирован после масс-старта на 50 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в немецком Оберсдорфе. Об этом сообщил журналист Дмитрий Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ», передает РБК.



После дисквалификации Клебо золотая медаль перешла к другому норвежцу Эмилю Иверсену, Большунов стал таким образом стал вторым. Норвежская команда подала протест на дисквалификацию Клебо, однако он не был принят.



На финише масс-старта Клебо попытался обогнать Большунова, в борьбе он локтем задел руку россиянина, из-за чего палка Большунова оказалась у него между ног и сломалась. Финишируя с одной палкой, россиянин пропустил вперед двух норвежцев — Йоханнеса Клебо и Эмиля Эверсена.



Фото: AP Photo/РБК

