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Школьники региона получат новые возможности для занятий спортом 

24 июня 2025 16:10
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Работы стартовали на территории Тольятти. Здесь появятся новые площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО.

По госпрограмме «Спорт России» и в рамках подготовки Самарской области к проведению XIII международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» в нашем регионе идет возведение новых спортивных сооружений.

Работы стартовали на территории Тольятти. Здесь появятся новые площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО. Это типовые площадки с резиновым покрытием и оборудованием: скамьями, турниками, рукоходами, тренажерами, сектором для прыжка в длину.

Установка таких площадок запланирована у школ №3, №15 и №93 и у гимназии №39. В настоящее время муниципалитет готовит основания для установки площадок. Работы идут по графику.

А в Чапаевске на финишную прямую вышло сооружение универсальной спортивной площадки размером 56х28 метров с искусственной травой и хоккейными бортами возле школы №10. Здесь полностью готово основание, установлены борта, смонтировано освещение.

Заместитель директора школы №10 Наталья Гераева рассказала, что инициатива поступила от жителей микрорайона – школьников и их родителей. Они подготовили обращение на имя главы города, после чего было запланировано возведение площадки именно на этом месте.

«Район проспекта является удаленным районом нашего города, спортивная инфраструктура здесь развита гораздо меньше, чем в центре.  И район буквально нуждался в появлении нового спортивного объекта – и вот он почти готов. Мы уверены, что площадка будет очень востребованной», – отметила руководитель департамента физкультуры и спорта администрации Чапаевска Оксана Жуканова.

Всего в 2025 году в Самарской области появится около 100 новых спортивных сооружений. Развитие инфраструктуры улучшит условия для занятий физкультурой и спортом, позволит готовиться к выполнению нормативов комплекса ГТО, что будет способствовать укреплению здоровья населения и решать задачи национальных проектов России.

«В этом году мы взяли на себя очень высокие обязательства в ходе подготовки к форуму «Россия – спортивная держава». Есть поручение президента о том, что спорт должен стать доступным для всех категорий граждан. Об этом неоднократно говорил и губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев. Мы сотрудничаем с министерством образования и строим площадки на территориях образовательных учреждений. Школьники в свою очередь являются самыми активными пользователями новых площадок, но мы надеемся, что таковыми станут и их родители, и педагоги, и соседи», - отмечает министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

 

Фото:   минспорта СО

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