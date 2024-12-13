Семья из Самарской области стала победителем конкурса «Самая спортивная семья России»

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Минспорт России подвел итоги первого конкурса на звание самой спортивной семьи страны. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». Он направлен на укрепление семейных спортивных традиций и популяризацию здорового образа жизни.

Семья Александра и Светланы Суворовых из Самары стала лучшей в номинации «Активные участники». Все члены семьи любят бег и участвуют в массовых забегах, проводимых в Самаре, а также в соревнованиях по трейлу и по спортивному туризму.

Еще Светлана занимается судейством соревнований. Дочь Полина увлекается легкой атлетикой. Сын Роман занимается футболом в академии «Крыльев Советов».

В этом году первоклассник Роман и пятиклассница Полина награждены знаками отличия комплекса ГТО в своих возрастных ступенях.

Суворовы отмечают, что спорт для них — одна из главных семейных ценностей, а также источник отдыха и хорошего настроения.

Фото: минспорт СО