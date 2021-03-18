Сегодня в Смоленске состоится матч за выход в полуфинал соревнований "Золотая шайба"

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Болеем за Отрадный!



Сегодня в Смоленске состоится матч за выход в полуфинал финального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" им А.В. Тарасова среди юношей 2006-2007 гг.р.



В четвертьфинальном этапе ХК "Спортград" (Самарская область, Отрадный) проведут встречу с командой ХК "Прометей" (Пермский край, пгт. Павловский).



Начало матча в 20.00.



Команда-победитель матча выходит в полуфинал турнира!



Болеем здесь за ХК "Спортград", передает пресс-служба минспорта СО.