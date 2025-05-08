 Сборная Самарской области по тхэквондо ГТФ - в топ-3 в России

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В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус состоялись чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ. В них приняли участие 2480 спортсменов из 64 регионов России.



Сборная команда Самарской области по результатам соревнований заняла третье общекомандное место как в чемпионате, так и в первенстве России. За последние 5 лет команды Самарской области регулярно входят в топ-3 всероссийских соревнований по тхэквондо ГТФ.



Спортсмены из Самарской области завоевали право выступать в составе сборной России, которая поведет подготовку к чемпионату и первенству мира по тхэквондо ГТФ. Эти турниры пройдут в ОАЭ в июле 2025 года.



Фото: Самарская областная федерация тхэквондо ГТФ/минспорта СО