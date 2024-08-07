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Сборная Самарской области - бронзовый призер Спартакиады учащихся в академической гребле

7 августа 2024 14:00
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Сборная Самарской области - бронзовый призер Спартакиады учащихся в академической гребле

В Ростове-на-Дону завершился финал летней Спартакиады учащихся России по гребному спорту. В нем приняли участие спортсмены сборной Самарской области.

 Экипаж четверки распашной без рулевого Алиса Столярова, Дарья Филиппова, Ксения Горочкина, Виктория Аюпова, спортсменки ГАУ СШОР №2 стали бронзовыми призерами на дистанции 1500 метров.

 Также в составе сборной Самарской области выступили Юрий Ворожищев, Макар Житлов, Богдан Журавлев, Кирилл Коуров, Даниил Тишенский, Михаил Кудреватых из ОСШ Новокуйбышевск, Илья Денисов, Ильдар Ибрагимов, Алексей Ревякин, Матвей Коновалов из ГАУ СШОР №2 и Мария Шашкина из ГАУ СШОР №6, которые также принесли региону очки в общем зачете Спартакиады.

Фото: Минспорта региона.

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