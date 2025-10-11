Сборная региона успешно выступила на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму

В республике Башкортостан состоялись всероссийские соревнования по спортивному туризму памяти К.П.Хомякова.
Сборная Самарской области стала победителем и призером на личных пешеходных дистанциях:
Женщины
Анна Шашкова - золото
Юноши
Ян Гардукевич - бронза
На дистанции пешеходная - связка:
Женщины
Анна Шашкова, Анастасия Романова - серебро
Юноши
Ян Гардукевич, Арсений Черняев - серебро
Девушки
Наталия Шаброва, Диана Бекешева - серебро
На дистанции пешеходная - группа:
Женщины
Анна Шашкова, Анастасия Романова, Елизавета Хлобостова, Мария Васильева - золото
Юноши
Арсений Черняев, Александр Богун, Арсений Денисов, Александр Петров - бронза
Девушки
Наталия Шаброва, Диана Бекешева, Дарья Заморкина, Александра Маркова - золото
В общекомандном зачете по итогам трех соревновательных дней сборная Самарской области заняла второе место.
Фото: минспорта СО