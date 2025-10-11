Я нашел ошибку
Главные новости:
Водитель Renault Logan погиб на месте ДТП.
В Красноярском районе водитель Renault Logan выехал на "встречку" и столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz
Владислав Шленев занял второе место в дисциплине «жим». Тренер спортсмена - Виктор Морозов.
Владислав Шленев из Самарской области - призер первенства Азии по пауэрлифтингу
Одним из самых первых вопросов, которые задали студенты, стал вопрос о месте и роли православия в нынешней России и в ее будущем.
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +10, +12°С.
12 октября в регионе местами дождь, до +13°С
Сборная Самарской области стала победителем и призером на личных пешеходных дистанциях.
Сборная региона успешно выступила на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму
Мошенники развели тольяттинца на 1,5 млн рублей, представившись сотрудниками мобильного оператора
Мошенники развели тольяттинца на 1,5 млн рублей, представившись сотрудниками мобильного оператора
Также в этом сезоне самарская спортсменка стала бронзовым призером чемпионата России.
Елена Петрова из Самарской области выиграла Кубок России по альпинизму
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Сборная региона успешно выступила на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму

11 октября 2025 15:22
Сборная Самарской области стала победителем и призером на личных пешеходных дистанциях.

В республике Башкортостан состоялись всероссийские соревнования по спортивному туризму памяти К.П.Хомякова.

Сборная Самарской области стала победителем и призером на личных пешеходных дистанциях:

Женщины
Анна Шашкова - золото

Юноши
Ян Гардукевич - бронза

На дистанции пешеходная - связка:

Женщины
Анна Шашкова, Анастасия Романова - серебро

Юноши
Ян Гардукевич, Арсений Черняев - серебро

Девушки 
Наталия Шаброва, Диана Бекешева - серебро

На дистанции пешеходная - группа:

Женщины 
Анна Шашкова, Анастасия Романова, Елизавета Хлобостова, Мария Васильева - золото

Юноши
Арсений Черняев, Александр Богун, Арсений Денисов, Александр Петров - бронза

Девушки 
Наталия Шаброва, Диана Бекешева, Дарья Заморкина, Александра Маркова - золото

В общекомандном зачете по итогам трех соревновательных дней сборная Самарской области заняла второе место.

 

Фото:   минспорта СО

