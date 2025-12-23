Я нашел ошибку
В Самаре в керлинг-центре Дворца спорта имени Владимира Высоцкого завершились соревнования за Кубок России по керлингу на колясках среди смешанных команд.
Сборная Самарской области - бронзовый призер Кубка России по керлингу на колясках
Вы можете откликнуться по одному тематическому блоку, либо выбрать несколько тем.
До 26 декабря продолжается прием эссе на международный конкурс «Открытый диалог — 2026»
Приговором суда одной из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 2 месяца в исправительной колонии общего режима, а вторая приговорена к штрафу в размере 350 тысяч рублей в доход государства
В Чапаевске две женщины признаны виновными в мошенничестве при получении выплат
Команда Самарской области продемонстрировала абсолютное превосходство на ледовой площадке.
Сборная региона – двукратный победитель Любительской следж-хоккейной лиги
Для поддержания комфортных условий в квартирах горожан в предстоящие морозы «Т Плюс» увеличивает температуру воды в системе отопления и горячего водоснабжения.
Энергетики «Т Плюс» напоминают жителям губернии правила безопасности в морозы
Оперативные действия полиции прервали эту незаконную деятельность. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
В Отрадном сотрудники полиции задержали мужчину за покушение на сбыт наркотиков
В торжественной обстановке юноши и девушки дали клятву уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, достойно исполнять возложенные на них обязанности, а также воспитывать в себе высокие моральные и
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Илдар Чагаев поблагодарил руководство Главного управления за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы на должном уровне обеспечить безопасность на территории городского округа Тольятти.
Игорь Иванов представил нового руководителя УМВД Тольятти - Илдара Чагаева
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
Сборная региона – двукратный победитель Любительской следж-хоккейной лиги

119
Команда Самарской области продемонстрировала абсолютное превосходство на ледовой площадке.

В минувшие выходные в городе Дзержинск Нижегородской области завершился второй этап соревнований Любительской следж-хоккейной лиги. Безусловным триумфатором турнира стала сборная Самарской области, уверенно выигравшая все матчи и защитившая чемпионский титул, завоеванный ранее.

Это уже вторая победа самарской команды в подобных соревнованиях, что свидетельствует о высоком уровне развития адаптивного спорта в регионе и сильном характере самих спортсменов. В состав команды входят ветераны специальной военной операции, в том числе участники региональной программы «Школа героев». Эта программа, инициированная губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, является продолжением президентского проекта «Время героев» и дает возможность героям, вернувшимся с фронта, найти себя в спорте. Среди участников программы - игроки сборной Самарской области по следж-хоккею Дмитрий Худошин, Артём Логинов, Владислав Пашутин.

Команда Самарской области продемонстрировала абсолютное превосходство на ледовой площадке:

Групповой этап:
Самарская область – Чита - 7:1. Лучший игрок матча – Самат Тимиров.
Самарская область – Нижегородская область - 5:0. Лучший игрок матча – Сергей Шангутов.
Полуфинал:
Самарская область – Саранск - 7:0. Лучший игрок матча – Сергей Артищев.
Финал:
Самарская область – Чита - 4:0. Лучший игрок матча – Дмитрий Голодяев.

Эта победа наглядно показывает, как спорт помогает восстанавливаться, ставить новые цели и достигать вершин.

Развитию адаптивного спорта, в том числе для ветеранов СВО, уделено особое внимание в программе социально-экономического развития Самарской области до 2030 года, принятой губернатором Вячеславом Федорищевым. Регион был первым, где были созданы сразу две команды по следж-хоккею, составленные из ветеранов СВО, при профессиональных клубах ХК «Лада» (Тольятти) и ХК ЦСК ВВС (Самара). В 2025 году на базе сборной Самарской области образован профессиональный клуб по следж-хоккею СХК «Лада», который дебютировал в высшей лиге чемпионата России. А в ходе XIII международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» при поддержке Паралимпийского комитета России в Самаре был презентован первый региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивного спорта, который в 2026 году начнет работу на базе стадиона «Солидарность Самара Арена».

- Самарская область следует направлению, обозначенному Президентом. У нас создан специализированный Центр адаптивной физической культуры и спорта, который развивает все 4 направления адаптивного спорта. Активно развивается спорт для ветеранов специальный военной операции, для которых, по моему мнению, занятия физической культурой являются основным средством реабилитации. Ребята получают новые возможности, новых друзей, возможность бороться на спортивных аренах. А значит, видят перед собой новую цель и получают новый импульс жить и достигать результатов, - подчеркивает врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фото: сборная Самарской области по следж-хоккею

