Сборная команда Самарской области по спорту слепых – победитель командного чемпионата России по стоклеточным шашкам

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В период с 26 сентября по 04 октября 2024 года в Ярославской области прошел чемпионат России по спорту слепых в дисциплине: шашки стоклеточные – командные соревнования (В1, В2, В3).

Международные (стоклеточные) шашки являются одним из наиболее популярных видов шашек в России и мире. Международные шашки считаются игрой очень сложной, с богатейшим арсеналом стратегических и тактических приемов. Доска для игры состоит из 100 клеток, в начальной позиции у каждого из игроков по 20 шашек.

В чемпионате России приняли участие 5 команд из Самарской, Костромской, Ярославской областей, а также 2 команды из Республики Дагестан. В составе каждой команды - 3 спортсмена.

Честь Самарской области защищали спортсмены Эмиль Галиев, Виктория Архипова и Сергей Архипов.

Соревнования проходили по круговой системе. Победителями и призёрами чемпионата России стали:

1-е место: Самарская область – 11 очков из 12 возможных;

2-е место: Костромская область – 9 очков;

3-е место: Республика Дагестан -1 – 6 очков.

А совсем скоро у самарских спортсменов Эмиля Галиева и Виктории Архиповой новые испытания - чемпионат Европы по шашкам-100, который состоится с 19 по 31 октября 2024 года в городе Кемер (Турция),

Поздравляем самарскую команду с победой и желаем им новых спортивных свершений!