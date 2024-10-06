Сборная команда Самарской области по спорту слепых – победитель командного чемпионата России по стоклеточным шашкам

Я нашел ошибку
Главные новости:
Очень тяжело проехать по заставленным автомобилями дворам на легковом автомобиле, а что говорить о пожарной машине?
МЧС СО: оставляйте место вo дворах для прoeзда пожарной техники
Рекордсменкой стала 5-летняя Любава Яковлева. Теперь ее достижение внесено в Книгу рекордов России.
Юная спортсменка из Самарской области официально стала обладателем рекорда России
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
Жигулевец дважды выстрелил в ногу приятеля, которого встретил по дороге домой
Жигулевец дважды выстрелил в ногу приятеля, которого встретил по дороге домой
В Петербурге по официальным данным чуть больше 18 тысяч алкоголиков
В Петербурге по официальным данным чуть больше 18 тысяч алкоголиков
В Нефтегорском районе 70-летний водитель врезался в стоящую ГАЗель
В Нефтегорском районе 70-летний водитель врезался в стоящую ГАЗель
В Волжском районе в ДТП с КамАЗом погиб водитель иномарки
В Волжском районе в ДТП с КамАЗом погиб водитель иномарки
Начальник Управления МВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов ответил на вопросы жителей
Начальник Управления МВД России по городу Тольятти ответил на вопросы жителей
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.87
-0.16
EUR 104.74
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Отрадный сегодня стал центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы в Самарской области
Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей
Эксперт: 6 основных причин регулярно проходить диспансеризацию в возрасте 60 лет и старше
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Сборная команда Самарской области по спорту слепых – победитель командного чемпионата России по стоклеточным шашкам

6 октября 2024 12:16
313
Сборная команда Самарской области по спорту слепых – победитель командного чемпионата России по стоклеточным шашкам

В период с 26 сентября по 04 октября 2024 года в Ярославской области прошел чемпионат России по спорту слепых в дисциплине: шашки стоклеточные – командные соревнования (В1, В2, В3).

Международные (стоклеточные) шашки являются одним из наиболее популярных видов шашек в России и мире. Международные шашки считаются игрой очень сложной, с богатейшим арсеналом стратегических и тактических приемов. Доска для игры состоит из 100 клеток, в начальной позиции у каждого из игроков по 20 шашек.

В чемпионате России приняли участие 5 команд из Самарской, Костромской, Ярославской областей, а также 2 команды из Республики Дагестан. В составе каждой команды - 3 спортсмена.

Честь Самарской области защищали  спортсмены Эмиль Галиев, Виктория Архипова и Сергей Архипов.

Соревнования проходили по круговой системе. Победителями и призёрами чемпионата России стали:

1-е место: Самарская область – 11 очков из 12 возможных;

2-е место: Костромская область – 9 очков;

3-е место: Республика Дагестан -1 – 6 очков.

А совсем скоро у самарских спортсменов Эмиля Галиева и Виктории Архиповой  новые испытания - чемпионат Европы по шашкам-100, который состоится с 19 по 31 октября 2024 года в городе Кемер (Турция),

Поздравляем самарскую команду с победой и желаем им новых спортивных свершений!

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
6 октября 2024  14:22
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
105
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
5 октября 2024  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
607
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
3 октября 2024  14:04
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
750
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
2 октября 2024  22:39
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
736
осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
2 октября 2024  11:40
Осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
635
Весь список