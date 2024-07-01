Самые популярные уличные виды спорта в России — ходьба и бег

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Согласно результатам опроса Авито Услуг, летом большинство россиян (59%) занимаются спортом на свежем воздухе. Причем 20% из них делают это регулярно, еще 39% — тренируются на улице время от времени. Чаще всего респонденты делают это в парках (59%), треть (39%) — предпочитает спортивные площадке, и пятая часть (17%) любит тренироваться на пляжах.

Самый популярный вид уличного спорта — спортивная ходьба. Больше половины респондентов (59%) делают выбор в пользу этой активности. Ходьба популярнее среди женщин — на спортивные прогулки выходит 70% женщин против 47% мужчин.

На втором месте — бег: 38% опрошенных регулярно бегают. Еще треть респондентов (34%) любит кататься летом на велосипеде, 19% — плавает в водоемах и занимается фитнесом на спортивных площадках, 18% — нравятся командные виды спорта, например, футбол и баскетбол.

При этом, большая часть респондентов (51%) призналась, что они предпочитают заниматься уличным спортом в одиночку, 22% рассказали, что тренируются вместе с членами семьи, и еще 21% берут с собой друзей. Всего 4% опрошенных посещают занятия в спортивных группах, которые проходят под открытым небом.

Большинство россиян (76%) занимаются спортом на улице для поддержания здоровья. Еще 52% респондентов отмечают, что уличные тренировки помогают им снять стресс, 37% опрошенных заявили, что спорт на свежем воздухе позволяет совместить приятное с полезным — получить нагрузку и одновременно наслаждаться красотой природы, и столько же респондентов (37%) ставят цель — сбросить вес.

Также недавно аналитики Авито Услуг выяснили, что спрос на услуги фитнес-тренеров по всей стране вырос на 21%. Лечебной физкультурой (ЛФК) россияне стали интересоваться в 2,2 раза чаще (+122%), спрос на услуги тренеров по пилатесу и стретчингу вырос на 64% и 47% соответственно. Базовой физкультурой — общей физической подготовкой (ОФП) — стали интересоваться на 44% чаще, а йогой — на 43%. Предлагать свои услуги специалисты на платформе стали на 35% чаще с начала года.