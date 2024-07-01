Я нашел ошибку
Главные новости:
Студенты получили возможность провести мероприятия для собственных университетов, проявить лидерские качества и активную гражданскую позицию.
Четыре студентки из Самарской области стали победителями первого модуля конкурсного трека «ПервопроХодец»
Они заняли первое место с проектом мобильного приложения для формирования плана фитнес-тренировок.
Студенты Самарского политеха разработали мобильное фитнес-приложение
Ключевыми задачами для нового руководителя станет развитие тепловых узлов Самарской области, реализация федеральной программы модернизации генерирующих мощностей ДПМ-2 на Самарской ТЭЦ и обеспечение надежного теплоснабжения жителей и организаций региона.
Директором Самарского филиала «Т Плюс» назначен Марат Феткуллов
Особое внимание следует обратить на поведение взрослых и детей в условиях работы железнодорожного транспорта.
Самарский  врач-травматолог-ортопед рассказал, как летом уберечь ребенка от травм
Рекламная вывеска высотой в три этажа с надписью «Ломбард» была установлена на фасаде дома, являющегося объектом культурного наследия.
Самарцу пришлось демонтировать рекламную конструкцию, установленную им на фасаде дома
Самые популярные уличные виды спорта в России — ходьба и бег
Самые популярные уличные виды спорта в России — ходьба и бег
Электросамокатчикам, сбивших людей, грозит уголовная статья
Электросамокатчикам, сбивших людей, грозит уголовная статья
Житель Хворостянки украл телефон у подростка
Житель Хворостянки украл телефон у подростка
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.75
0.79
EUR 92.42
1.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
Конкурс профессионалов «Лучший по профессии»: в Самарской области соревновались сыровары
Зрительская премьера фильма «Там, где танцуют стерхи» состоится в Самаре 27 июня
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Самые популярные уличные виды спорта в России — ходьба и бег

1 июля 2024 14:10
118
Самые популярные уличные виды спорта в России — ходьба и бег

Согласно результатам опроса Авито Услуг, летом большинство россиян (59%) занимаются спортом на свежем воздухе. Причем 20% из них делают это регулярно, еще 39% — тренируются на улице время от времени. Чаще всего респонденты делают это в парках (59%), треть (39%) — предпочитает спортивные площадке, и пятая часть (17%) любит тренироваться на пляжах.  

Самый популярный вид уличного спорта — спортивная ходьба. Больше половины респондентов (59%) делают выбор в пользу этой активности. Ходьба популярнее среди женщин — на спортивные прогулки выходит 70% женщин против 47% мужчин.

На втором месте — бег: 38% опрошенных регулярно бегают. Еще треть респондентов (34%) любит кататься летом на велосипеде, 19% — плавает в водоемах и занимается фитнесом на спортивных площадках, 18% — нравятся командные виды спорта, например, футбол и баскетбол.

При этом, большая часть респондентов (51%) призналась, что они предпочитают заниматься уличным спортом в одиночку, 22% рассказали, что тренируются вместе с членами семьи, и еще 21% берут с собой друзей. Всего 4% опрошенных посещают занятия в спортивных группах, которые проходят под открытым небом.

Большинство россиян (76%) занимаются спортом на улице для поддержания здоровья. Еще 52% респондентов отмечают, что уличные тренировки помогают им снять стресс, 37% опрошенных заявили, что спорт на свежем воздухе позволяет совместить приятное с полезным — получить нагрузку и одновременно наслаждаться красотой природы, и столько же респондентов (37%) ставят цель — сбросить вес.

Также недавно аналитики Авито Услуг выяснили, что спрос на услуги фитнес-тренеров по всей стране вырос на 21%. Лечебной физкультурой (ЛФК) россияне стали интересоваться в 2,2 раза чаще (+122%), спрос на услуги тренеров по пилатесу и стретчингу вырос на 64% и 47% соответственно. Базовой физкультурой — общей физической подготовкой (ОФП) — стали интересоваться на 44% чаще, а йогой — на 43%. Предлагать свои услуги специалисты на платформе стали на 35% чаще с начала года.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре каждый второй мужчина знает пароль от смартфона жены
01 июля 2024, 13:10
В Самаре каждый второй мужчина знает пароль от смартфона жены
Жительницы города же чаще сообщают, что не знают пароль от смартфона своей половины. Общество
125
В Самаре за прибавкой к зарплате скоро обратятся кладовщики, секретари и офис-менеджеры
01 июля 2024, 10:04
В Самаре за прибавкой к зарплате скоро обратятся кладовщики, секретари и офис-менеджеры
Большинство самарцев считает себя достойным повышения заработной платы. Общество
180
Самарцы скорее выберут остановиться в отеле, лишь бы не стеснять родственников
30 июня 2024, 12:12
Самарцы скорее выберут остановиться в отеле, лишь бы не стеснять родственников
Лишь 16% стараются найти возможность остановиться во время поездки у кого-то из друзей или знакомых. Общество
506
В центре внимания
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
1 июля 2024  13:45
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
134
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
1 июля 2024  11:33
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
239
Какие изменения ждут россиян с 1 июля
1 июля 2024  11:27
Какие изменения ждут россиян с 1 июля
181
Перевозчик скорректировал расписание на автобусном маршруте № 63 в Самаре
1 июля 2024  09:25
Перевозчик скорректировал расписание на автобусном маршруте № 63 в Самаре
189
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем молодежи
29 июня 2024  12:56
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем молодежи
542
Весь список