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«Самая спортивная семья России»: в номинации «Семейные чемпионы» третье место заняла семья из Тольятти

28 июля 2025 14:39
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Родители Марат и Гульназ вместе с детьми и дедушкой Ниязом дружно занимаются бегом, плаванием, ходят на лыжах, отжимаются.

Минспорт России подвел итоги второго всероссийского конкурса «Самая спортивная семья России». За победу в нем боролись сотни участников — жители всех регионов страны в семи номинациях. Самым активным и спортивным в этом году оказался Приволжский федеральный округ.

 Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев подчеркнул, что несмотря на то, что проект «Самая спортивная семья России» запустили только в 2024 году, он уже стал хорошим инструментом поддержки и популяризации семейных спортивных традиций.

 В номинации «Семейные чемпионы» третье место заняла семья Ибрагимовых из Тольятти.

Спорт - неотъемлемая часть жизни семьи. Родители Марат и Гульназ вместе с детьми и дедушкой Ниязом дружно занимаются бегом, плаванием, ходят на лыжах, отжимаются. Всегда участвуют в городских и региональных соревнованиях комплекса ГТО. Стараются разнообразить свои тренировки и сделать их увлекательными. Дома они оборудовали спортивное пространство с инвентарем и устраивают семейные соревнования.

 - Семья Ибрагимовых - самая титулованная спортивная семья в Тольятти. Каждый член семьи имеет свой золотой знак комплекса ГТО. Ежегодно они принимают участие в городских и областных соревнованиях среди семейных команд, становятся призерами и победителями и показывают пример всем жителям Тольятти и области, как надо вести здоровый образ жизни, - рассказала директор тольяттинского Центра физкультуры и спорта Ольга Данилова.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Тольятти

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