Самарцев приглашают принять участие в физкультурных мероприятиях недели

Самарцев приглашают поддержать наших спортсменов на трибунах и принять участие в физкультурных мероприятиях недели!
Домашние матчи
17 февраля | 19:00
В самарском Дворце спорта имени Высоцкого сыграют ЦСК ВВС и челябинский «Челмет»
19 февраля | 19:00
В Тольятти на «Лада Арене» встречаются «Лада» и «Салават Юлаев»
19 февраля | 20:00
В Самаре ЦСК ВВС сыграет с «Южным Уралом» из Орска
20 февраля | 19:00
В самарской «МТЛ Арене» в матче волейбольной Суперлиги встречаются «Нова» и «Оренбуржье»
21 февраля | 19:00
На следующий день там же в «МТЛ Арене» пройдет матч женской баскетбольной премьер-лиги: БК «Самара» - «Спарта энд К» Видное
21 февраля | 20:00
Следующий домашний матч ЦСК ВВС - с «Магниткой» из Магнитогорска
24 февраля | 19:00
Гандбольная «Лада» в «Олимпе» принимает «Кубань»
Гостевые матчи
19 февраля | 20:00
Гандболистки «Лады» встречаются с соперницами из «Ростов-Дона»
21 февраля | 18:00
Хоккеисты «Лады» в Челябинске сыграют с «Трактором»
23 февраля | 18:00
Следующая гостевая встреча для «Лады» - в Казани с «Ак Барсом»
Мероприятия для всех желающих
19-21 февраля
Во Дворце спорта в Самаре будут проходить всероссийские соревнования по танцам на льду «Кумпарсита». Вход свободный
22-23 февраля
В Тольятти на набережной Автозаводского района пройдут соревнования по сноукайтингу и фестиваль «Вьюгафест». Участие бесплатное
23 февраля
В Самаре состоится городской фестиваль комплекса ГТО. Выполнить испытания можно будет во Дворце спорта легкой атлетики.
Фото: минспорта СО