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 И поддержать наших спортсменов на трибунах.
Самарцев приглашают принять участие в физкультурных мероприятиях недели
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Самарцев приглашают принять участие в физкультурных мероприятиях недели
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Самарцев приглашают принять участие в физкультурных мероприятиях недели

17 февраля 2025 16:38
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 И поддержать наших спортсменов на трибунах.

 Самарцев приглашают поддержать наших спортсменов на трибунах и принять участие в физкультурных мероприятиях недели!

Домашние матчи

17 февраля | 19:00
В самарском Дворце спорта имени Высоцкого сыграют ЦСК ВВС и челябинский «Челмет»

19 февраля | 19:00
В Тольятти на «Лада Арене» встречаются «Лада» и «Салават Юлаев»

19 февраля | 20:00
В Самаре ЦСК ВВС сыграет с «Южным Уралом» из Орска

20 февраля | 19:00
В самарской «МТЛ Арене» в матче волейбольной Суперлиги встречаются «Нова» и «Оренбуржье»

21 февраля | 19:00
На следующий день там же в «МТЛ Арене» пройдет матч женской баскетбольной премьер-лиги: БК «Самара» - «Спарта энд К» Видное

21 февраля | 20:00
Следующий домашний матч ЦСК ВВС - с «Магниткой» из Магнитогорска

24 февраля | 19:00
Гандбольная «Лада» в «Олимпе» принимает «Кубань»

Гостевые матчи

19 февраля | 20:00
Гандболистки «Лады» встречаются с соперницами из «Ростов-Дона»

21 февраля | 18:00
Хоккеисты «Лады» в Челябинске сыграют с «Трактором»

23 февраля | 18:00
Следующая гостевая встреча для «Лады» - в Казани с «Ак Барсом»

Мероприятия для всех желающих

19-21 февраля
Во Дворце спорта в Самаре будут проходить всероссийские соревнования по танцам на льду «Кумпарсита». Вход свободный

22-23 февраля
В Тольятти на набережной Автозаводского района пройдут соревнования по сноукайтингу и фестиваль «Вьюгафест». Участие бесплатное

23 февраля
В Самаре состоится городской фестиваль комплекса ГТО. Выполнить испытания можно будет во Дворце спорта легкой атлетики.

 

Фото:    минспорта СО

 

Теги: Мероприятия Самара

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