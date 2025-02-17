Самарцев приглашают принять участие в физкультурных мероприятиях недели

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Самарцев приглашают поддержать наших спортсменов на трибунах и принять участие в физкультурных мероприятиях недели!



Домашние матчи



17 февраля | 19:00

В самарском Дворце спорта имени Высоцкого сыграют ЦСК ВВС и челябинский «Челмет»



19 февраля | 19:00

В Тольятти на «Лада Арене» встречаются «Лада» и «Салават Юлаев»



19 февраля | 20:00

В Самаре ЦСК ВВС сыграет с «Южным Уралом» из Орска



20 февраля | 19:00

В самарской «МТЛ Арене» в матче волейбольной Суперлиги встречаются «Нова» и «Оренбуржье»



21 февраля | 19:00

На следующий день там же в «МТЛ Арене» пройдет матч женской баскетбольной премьер-лиги: БК «Самара» - «Спарта энд К» Видное



21 февраля | 20:00

Следующий домашний матч ЦСК ВВС - с «Магниткой» из Магнитогорска



24 февраля | 19:00

Гандбольная «Лада» в «Олимпе» принимает «Кубань»



Гостевые матчи



19 февраля | 20:00

Гандболистки «Лады» встречаются с соперницами из «Ростов-Дона»



21 февраля | 18:00

Хоккеисты «Лады» в Челябинске сыграют с «Трактором»



23 февраля | 18:00

Следующая гостевая встреча для «Лады» - в Казани с «Ак Барсом»



Мероприятия для всех желающих



19-21 февраля

Во Дворце спорта в Самаре будут проходить всероссийские соревнования по танцам на льду «Кумпарсита». Вход свободный



22-23 февраля

В Тольятти на набережной Автозаводского района пройдут соревнования по сноукайтингу и фестиваль «Вьюгафест». Участие бесплатное



23 февраля

В Самаре состоится городской фестиваль комплекса ГТО. Выполнить испытания можно будет во Дворце спорта легкой атлетики.

Фото: минспорта СО