Я нашел ошибку
Главные новости:
Вместе с врио министра спорта 63 региона Лидией Рогожинской он посетил биатлонный комплекс «Беркут» в Камышлинском районе.
Самарскую область с рабочим визитом посетил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
В Самарской области в сотрудничестве с КРЭТ планируется создать мощный электронно-компонентный кластер.
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Владимиром Гутеневым и Александром Паном
Жители и гости Самары смогут познакомиться с архивными документами в Доме офицеров Самарского гарнизона до 24 февраля 2023 года.
В Самарской губернии открылась Всероссийская выставка архивных документов «Без срока давности»
В Самаре ночью до -16°С.
В ночь на 2 февраля в Самарской области похолодает до -21°С
Уже сейчас маленьких пациентов с заболеваниями позвоночника спасают с помощью технологий, аналогов которым в мире нет.
Врачи России и Белоруссии разработают новые методы лечения детей с деформациями позвоночника, в том числе ДЦП
Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Комитета по управлению имуществом Отрадного.
В Отрадном снесли аварийный дом, оставив без жилья инвалида
Во время ссоры на рыбалке он нанес своему знакомому смертельные удары топором.
В Жигулевске молодой человек предстанет перед судом за убийство и кражу
Одной из наиболее частых причин возгораний в семьях с детьми является детская шалость с огнем.
Профилактика пожаров: сотрудники госпожнадзора посетили многодетные семьи Тольятти
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.52
0.93
EUR 76.3
0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре 1 февраля состоится открытие выставки «Рождествено в красках осени»
Самарский зоопарк приглашает 2 февраля на "День российского сурка"
САТОБ: первая скрипка Татьяна Казакова отмечает юбилей творческой деятельности
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Самарскую область с рабочим визитом посетил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров

1 февраля 2023 20:59
84
Вместе с врио министра спорта 63 региона Лидией Рогожинской он посетил биатлонный комплекс «Беркут» в Камышлинском районе.

Вместе с врио министра спорта 63 региона Лидией Рогожинской он посетил биатлонный комплекс «Беркут» в Камышлинском районе.

Спортивный объект включает в себя трассы на дистанции 1, 2, 3 и 5 км. На них оборудован огневой рубеж для стрельбы стоя и лежа. Именно здесь начинал свой спортивный путь уроженец Камышлы, неоднократный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов.

В ходе визита двукратный олимпийский чемпион Виктор Майгуров ознакомился с условиями для тренировок, а также передал 10 комплектов лыж и палок отечественного производства, не уступающих иностранным аналогам. Кроме того, в 2023 году федерация биатлона Самарской области от Союза биатлонистов России получит 1 миллион рублей на покупку спортивного оборудования.

По окончании встречи Лидия Рогожинская вручила Виктору Викторовичу Почетный знак Губернатора Самарской области «За служение людям».

 

Фото:   минспорта СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области в сотрудничестве с КРЭТ планируется создать мощный электронно-компонентный кластер.
1 февраля 2023  20:44
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Владимиром Гутеневым и Александром Паном
89
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
1 февраля 2023  10:12
В Самаре увеличилось количество автобусов и рейсов на маршрутах №27 и №59
286
Срочно!  Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня за превышение должностных полномочий
1 февраля 2023  07:59
Срочно!  Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня за превышение должностных полномочий
1313
Самарцев приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»
31 января 2023  11:58
Самарцев приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»
437
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
30 января 2023  12:57
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
597
Весь список