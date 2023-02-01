Самарскую область с рабочим визитом посетил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров

84

Вместе с врио министра спорта 63 региона Лидией Рогожинской он посетил биатлонный комплекс «Беркут» в Камышлинском районе.

Спортивный объект включает в себя трассы на дистанции 1, 2, 3 и 5 км. На них оборудован огневой рубеж для стрельбы стоя и лежа. Именно здесь начинал свой спортивный путь уроженец Камышлы, неоднократный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов.



В ходе визита двукратный олимпийский чемпион Виктор Майгуров ознакомился с условиями для тренировок, а также передал 10 комплектов лыж и палок отечественного производства, не уступающих иностранным аналогам. Кроме того, в 2023 году федерация биатлона Самарской области от Союза биатлонистов России получит 1 миллион рублей на покупку спортивного оборудования.



По окончании встречи Лидия Рогожинская вручила Виктору Викторовичу Почетный знак Губернатора Самарской области «За служение людям».

Фото: минспорта СО