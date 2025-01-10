Самарский спортсмен установил юниорский рекорд России в беге на 600 метров

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В Екатеринбурге состоялись всероссийские соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты» – мемориал Э.С. Яламова.

В этом году турнир стал первым этапом серии соревнований «Снежная королева», организованной Всероссийской федерацией легкой атлетики.



В программу «Рождественских стартов» вошли беговые и прыжковые дисциплины легкой атлетики.



На турнире, который проходит ежегодно с 1990 года, каждый раз устанавливаются рекорды. В этот раз на «Рождественских стартах» новое достижение было поставлено в беге на 600 м среди юниоров до 20 лет.



Степан Егоров из Самарской области преодолел дистанцию за 1 минуту 18.80 секунды. Тем самым он на три сотых улучшил результат Федора Иванова (1:18.83), установленный 26 декабря 2020 года.





Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики