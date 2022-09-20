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Самарские полицейские организовали для юных динамовцев спортивные соревнования по мини-футболу

20 сентября 2022 16:24
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В спортивном мероприятии приняли участие 70 ребят из семи коллективов физической культуры.

В Тольятти на базе спортивного комплекса Самарской региональной организации «Динамо» провели Открытое первенство «Юных динамовцев» по мини-футболу.

В спортивном мероприятии приняли участие 70 ребят из семи коллективов физической культуры. Каждая команда достойно выступила на поле, и все спортсмены показали высокий уровень мастерства.

В результате упорной борьбы призовые места распределились следующим образом:

1 место – команда Местной Тольяттинской городской организации «Динамо»;
2 место – команда Самарского кадетского корпуса МВД России;
3 место – команда общеобразовательной школы № 77 г. Самары, которая представляла КФК У МВД России по г. Самаре.

Призеры и победители получили заслуженные кубки, медали и дипломы из рук председателя тольяттинской организации «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» начальника У МВД России по г. Тольятти полковника полиции Хейруллы Ахмедханова. Хейрулла Мирзоевич поблагодарил спортсменов за активное участие и подчеркнул, что привлечение детей и подростков к занятиям спортом – одно из приоритетных направлений деятельности ВФСО «Динамо»: «Сотрудники полиции и общественники прилагают максимум усилий к тому, чтобы увлечь ребят спортом, заинтересовать здоровым образом жизни», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия

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