Самарские полицейские организовали для юных динамовцев спортивные соревнования по мини-футболу

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В Тольятти на базе спортивного комплекса Самарской региональной организации «Динамо» провели Открытое первенство «Юных динамовцев» по мини-футболу.

В спортивном мероприятии приняли участие 70 ребят из семи коллективов физической культуры. Каждая команда достойно выступила на поле, и все спортсмены показали высокий уровень мастерства.

В результате упорной борьбы призовые места распределились следующим образом:

1 место – команда Местной Тольяттинской городской организации «Динамо»;

2 место – команда Самарского кадетского корпуса МВД России;

3 место – команда общеобразовательной школы № 77 г. Самары, которая представляла КФК У МВД России по г. Самаре.



Призеры и победители получили заслуженные кубки, медали и дипломы из рук председателя тольяттинской организации «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» начальника У МВД России по г. Тольятти полковника полиции Хейруллы Ахмедханова. Хейрулла Мирзоевич поблагодарил спортсменов за активное участие и подчеркнул, что привлечение детей и подростков к занятиям спортом – одно из приоритетных направлений деятельности ВФСО «Динамо»: «Сотрудники полиции и общественники прилагают максимум усилий к тому, чтобы увлечь ребят спортом, заинтересовать здоровым образом жизни», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО