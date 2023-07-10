Самарские стрелки выиграли медали на чемпионате России

145

В Московской области проходит чемпионат России по пулевой стрельбе. Борьбу за медали ведут почти 400 спортсменов. После пяти соревновательных дней у представителей 63 региона три медали в командных турнирах.



Щепетков Андрей, Репичев Денис, Репичев Николай (командные соревнования, МП-180М) - золото;

Тимофеева Анна, Кузнецова Ольга, Щепеткова Екатерина (командные соревнования, МП-180М) - бронза;

Щепетков Андрей, Репичев Денис, Репичев Николай (командные соревнования, КП-180).



Фото: Стрелковый Союз России.