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Самарские стрелки выиграли медали на чемпионате России

10 июля 2023 22:21
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В Московской области проходит чемпионат России по пулевой стрельбе. Борьбу за медали ведут почти 400 спортсменов.

В Московской области проходит чемпионат России по пулевой стрельбе. Борьбу за медали ведут почти 400 спортсменов. После пяти соревновательных дней у представителей 63 региона три медали в командных турнирах.

Щепетков Андрей, Репичев Денис, Репичев Николай (командные соревнования, МП-180М) - золото;
Тимофеева Анна, Кузнецова Ольга, Щепеткова Екатерина (командные соревнования, МП-180М) - бронза;
Щепетков Андрей, Репичев Денис, Репичев Николай (командные соревнования, КП-180).
 

Фото:   Стрелковый Союз России.

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