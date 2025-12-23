Самарские спортсмены завоевали медали Кубка России и всероссийских соревнований по киокусинкай WKO

В Москве состоялись соревнования по киокусинкай WKO (синкёкусинкай) - Кубок России и всероссийские соревнования памяти маршала Советского Союза А.И.Ерёменко с участием 700 спортсменов из разных регионов России, в том числе из Самарской области.

Андрей Фадеев занял 1-е место в дисциплине «ката» и 2-е - в поединках в весовой категории 65 кг в рамках Кубка России.

Призерами всероссийских соревнований стали Варвара Изюмкина, Василиса Горелова, Александра Проничева и Анна Макарова.

Тренеры призеров - Егор Фадеев и Павел Шор.

Фото: Самарский спорт