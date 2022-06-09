Самарские спортсмены лучшие в триале

В Зеленодольске (Республика Татарстан) завершились чемпионат России и Кубок России по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк-триал. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены страны. Велосипедисты ГАУ СО «СШОР № 7» под руководством тренера Григорьева П.К. завоевали семь медалей.
Итоги чемпионата России:
1 место — Ванцев Армен (триал-20);
1 место — Винокурова Валентина (триал-20);
2 место — Мисюля Никита (триал-20);
3 место — Борисевич Павел (триал-20).
Итоги Кубка России:
1 место — Борисевич Павел (триал-26);
2 место — Милюся Никита (триал-26);
3 место — Ванцев Армен (триал-26).