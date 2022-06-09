Самарские спортсмены лучшие в триале

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В Зеленодольске (Республика Татарстан) завершились чемпионат России и Кубок России по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк-триал. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены страны. Велосипедисты ГАУ СО «СШОР № 7» под руководством тренера Григорьева П.К. завоевали семь медалей.

Итоги чемпионата России:

1 место — Ванцев Армен (триал-20);

1 место — Винокурова Валентина (триал-20);

2 место — Мисюля Никита (триал-20);

3 место — Борисевич Павел (триал-20).

Итоги Кубка России:

1 место — Борисевич Павел (триал-26);

2 место — Милюся Никита (триал-26);

3 место — Ванцев Армен (триал-26).