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Самарские росгвардейцы стали победителями чемпионата «Динамо» по стрельбе

22 мая 2025 10:28
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Самарские росгвардейцы стали победителями чемпионата «Динамо» по стрельбе

В Самарской области завершился чемпионат общества «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Участие в нем приняли 85 стрелков из 25 сборных команд силовых структур региона, в том числе и представители Управления Росгвардии по Самарской области.

В этом году участники соревновались в точности стрельбы не только из пистолета, но также из автомата. Самарское «Динамо» проводило соревнования в таком формате впервые.

Представители Управления Росгвардии по Самарской области стали победителями во всех дисциплинах. Несмотря на серьезную конкуренцию, росгвардейцы оказались самыми меткими в стрельбе, как из пистолета, так и из автомата.  

На торжественной церемонии победителей и призеров Кубка в личном первенстве наградили дипломами и медалями, чемпионам вручили памятные награды «Динамо», а командам-победительницам вручили кубки Общества «Динамо».

 

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