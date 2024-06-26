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Самарские росгвардейцы – победители Кубка «Динамо» по мини-футболу

26 июня 2024 14:43
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Участие в соревнованиях приняли около 100 спортсменов из 10 команд.

Сборная Управления Росгвардии по Самарской области стала победителем турнира по мини-футболу – Кубка Самарской региональной организации «Динамо».

Турнир, который проводился среди действующих сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности состоялся на самарском стадионе «Динамо». Участие в соревнованиях приняли около 100 спортсменов из 10 команд, в том числе и сборная Управления Росгвардии по Самарской области. 

Кубок проходил в два тура: сначала команды сражались на групповой стадии, а после в матчах плей-офф. Убедительно переиграв всех своих соперников в группе, а также не оставив шансов оппонентам в матчах на выбывание сборная Управления Росгвардии по Самарской области стала обладателем кубка. 

«Стать победителем такого престижного турнира как Кубок «Динамо» - это большое достижение, которым мы по праву можем гордиться. Сотрудники Росгвардии показали красивый футбол и сыграли как настоящая команда. Теперь наша задача не сбрасывать темпа и продемонстрировать такой же высокий результат на следующих соревнованиях», - подчеркнул начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области капитан Михаил Баев.

 


Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области

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