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Самарские росгвардейцы – победители чемпионата «Динамо» по служебному биатлону

6 июня 2024 12:10
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Самарские росгвардейцы – победители чемпионата «Динамо» по служебному биатлону

В Самарской области завершился чемпионат по служебному биатлону, организованный региональной организацией «Динамо». В нем приняли участие 14 команд из правоохранительных органов и силовых структур региона, в том числе и сборная Управления Росгвардии по Самарской области.

Каждый коллектив состоял из трех участников, которые соревновались в двух дисциплинах – беге на 3 километра и стрельбе из табельного оружия.

По итогам чемпионата первой в общекомандном зачете стала команда Управления Росгвардии по Самарской области. Росгвардейцы продемонстрировали на недосягаемом уровне как свои навыки высокоточной стрельбы, так и феноменальную выносливость.  

«Точность стрельбы и физическая выносливость является основной и важнейшей составляющей подготовки сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Чемпионат «Динамо» продемонстрировал подготовку личного состава на высоком уровне. Уверен, что и в других дисциплинах мы будем показывать достойные результаты, - подчеркнул начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области капитан Михаил Баев.

Теги: Росгвардия

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