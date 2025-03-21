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Самарские росгвардейцы одержали победу в Чемпионате Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии по дзюдо

21 марта 2025 09:37
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Самарские росгвардейцы одержали победу в Чемпионате Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии по дзюдо

В тольяттинском спортивном комплексе «Гранит» завершился ежегодный Чемпионат Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации по дзюдо. Участие в турнире приняли сотрудники и военнослужащие территориальных управлений и воинских частей Росгвардии, дислоцированных на территории ПФО. В общей сложности 19 команд, в состав которых вошли порядка 70 спортсменов.

Итоговому дню соревнований предшествовали квалификационные мероприятия, на которых росгвардейские дзюдоисты демонстрировали судьям свои навыки владения боевым искусством. Пройдя их, спортсмены допускались до основных схваток.

В упорной борьбе отличились хозяева чемпионата – сборная Управления Росгвардии по Самарской области. Самарские спортсмены показали высокие результаты в личных схватках, что позволило получить заслуженные золотые медали в командном зачете. На второй ступеньке пьедестала сборная Управления Росгвардии по Чувашской Республике. Бронза - у спортсменов из Управления Росгвардии по Оренбургской области.

В церемонии награждения победителей и призеров чемпионата принял участие начальник физической подготовки и спорта Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии полковник Сергей Аристов. Он подчеркнул, что чемпионат прошел на высоком уровне, все спортсмены проявили свои лучшие качества, показав интересные и захватывающие поединки.

Теги: Росгвардия

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