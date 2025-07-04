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Наши самарские ребята из команды организаторов серии стартов Volgaman вошли в финал всероссийского конкурса «Ты в игре», организованного Министерством спорта России!

Проект Volgaman стал одним из лучших среди рекордных 5582 проектов со всей страны. Это отличная новость для тех, кто любит активный образ жизни – благодаря таким инициативам развиваются велосипедный, лыжный и беговой спорт в нашем регионе.

Volgaman организуют крупнейшие спортивные мероприятия в Самаре: Самарский международный марафон, фестиваль бега «Королева спорта», лыжный фестиваль «Сокольи горы» и многое другое. Эти события привлекают тысячи спортсменов не только из нашей губернии, но и со всех уголков России и даже зарубежья.

Успех проекта – результат командной работы единомышленников, включая руководителя Антона Сироту, который продвигает идеи здорового образа жизни и развивает спортивное сообщество региона.

Мы поздравляем ребят с выходом в финал конкурса «Ты в игре» и желаем дальнейших успехов в развитии массового спорта!

Фото: горадминистрация