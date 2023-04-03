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Самарские дзюдоистки завоевали три медали на международном турнире

3 апреля 2023 16:21
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За медали боролись 185 сильнейших дзюдоистов из России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Индии, Сербии и Монголии.

В Хабаровске завершился международный турнир по дзюдо памяти В.С. Ощепкова.

Соревнования прошли в рамках первого этапа «Российского профессионального тура» – проекта Федерации дзюдо России. Его цель – поддержать отечественных дзюдоистов и повысить интерес к профессиональному дзюдо, ведь каждый этап – это настоящее спортивное шоу. Следующие турниры профессиональной серии состоятся в Челябинске и Москве.

За медали боролись 185 сильнейших дзюдоистов из России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Индии, Сербии и Монголии. В копилке сборной Самарской области 3 бронзовые медали:

Павленко Анастасия (весовая категория 48 кг);
Курбонмамадова Дарья (весовая категория 57 кг);
Салкарбек Дилбара (весовая категория 63 кг).

 

Фото:   минспорта СО

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