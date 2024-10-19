Самарская область заняла первое место в общекомандном зачете на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму

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Соревнования проходили в поселке Юматово Республики Башкортостан.



В дисциплине "дистанция пешеходная" в личных соревнованиях среди юношей третье место занял Евгений Куранов , среди женщин второй была Анна Шашкова



В дисциплине "дистанция пешеходная связка" среди юношей победителями стали Евгений Куранов и Ян Гардукевич Ян, среди женщин бронзовые медали завоевали Анастасия Романова и Анна Шашкова



В дисциплине "дистанция пешеходная группа" среди юношей команда Самарской области заняла третье место : Ян Гардукевич, Евгений Куранов, Александр Петров, Кирилл Брагин. Среди мужчин победителями стали Кирилл Тютюньков, Александр Губанов, Иван Сивов, Илья Бекасов. Среди женщин первое место заняла команда в составе: Анастасия Романова, Анна Шашкова, Елизавета Хлобостова, Мария Васильева



Подготовку к соревнованиям спортсмены провели на базе ГАУ ДО "СШ "Чайка".