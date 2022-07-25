Самарская область в пятерке сильнейших: в России продолжается летняя Спартакиада учащихся

197

На территории страны продолжается финал XI летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2022 года. Всего за период с 25 мая по 3 сентября на территории 24 субъектов Российской Федерации будут проведены 62 мероприятия финальных спортивных соревнований Спартакиады по 48 видам спорта и разыграны 500 комплектов медалей.

В финальных соревнованиях Спартакиады уже приняли участие 5318 человек из 80 субъектов Российской Федерации, в том числе 4129 спортсменов и 1189 тренеров, и других специалистов. По итогам Спартакиады будут определены победители и призеры общекомандного первенства среди спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, которые определяются по наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые спортивными сборными командами субъектов по каждому виду спорта.

На сегодняшний день завершились соревнования в 22 спортивных дисциплинах из 62 «зачетных». По их итогам Самарская область располагается на пятой строчке среди субъектов численностью населения более двух миллионов человек. Опережают наш регион команды Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Московской области соответственно.