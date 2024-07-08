Самарская область приняла финал Спартакиады учащихся по современному пятиборью

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С 4 по 7 июля в Самарской области разыгрывались финальные соревнования XII Летней спартакиады учащихся России (юношеской) по современному пятиборью. В них принимали участие 70 спортсменов в возрасте до 18 лет из 16 регионов России от Калининграда до Новосибирска.



Победителями соревнований стали Юлия Боровкова из Москвы и Андрей Чижов из Санкт-Петербурга. Лучший результат среди самарских спортсменов показал Александр Мараховский - 7-е место.



Финалы XII Летней спартакиады разыгрываются в 51 виде спорта. Соревнования проходят с 23 мая по 5 сентября в 21 регионе страны. Самарская область принимает финалы по современному пятиборью (в Самаре) и по гандболу (в Тольятти). На данный момент представители сборной Самарской области уже завоевали 8 медалей в трех видах спорта: всестилевом каратэ, греко-римской борьбе и тхэквондо (ВТФ).

Фото: минспорта СО