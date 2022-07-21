«Самарская Федерация Ушу»:  самарцев приглашают на бесплатные оздоровительные занятия на спортплощадках

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Ассоциация «Самарская Федерация Ушу» реализует волонтерский проект «Здоровое лето».



Восемь общественных инструкторов проводят бесплатные оздоровительные занятия на спортивных площадках:

Самара (сквер им. В.Фадеева, Загородный парк, парк Воронежские озера, парк Дружбы, сквер им. А.Невского);

Тольятти (парк на ул. Л.Чайкиной, лесопарковая зона в Комсомольском районе за больницей №4);

пгт. Новосемейкино Красноярского района (площадка у озера).



В свои занятия инструкторы включают базовые упражнения из китайской оздоровительной гимнастики цигун, которые укрепляют здоровье и улучшают самочувствие. Также в программе занятий: суставная разминка и гимнастика, общеукрепляющие упражнения, легкая растяжка и дыхательные упражнения. Занятия будут проходить до конца сентября (по погодным условиям).



Расписание занятий и подробная информация здесь.

Фото: «Самарская Федерация Ушу»