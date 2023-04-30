Самарец Тахир Мингачев выиграл Кубок Гагарина второй сезон подряд

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Сегодня, 29 апреля, в Казани завершился седьмой хоккейный матч финальной серии Кубка Гагарина. Столичный ЦСКА со счетом - 3:2 обыграл местный «Ак Барс» и завоевал главный трофей отечественного хоккея.



В составе армейцев под номером 63 чемпионом стал воспитанник самарской хоккейной школы Тахир Мингачев. Он начинал тренироваться под руководством Валерия Михайловича Додаева.



В прошлом году по итогу сезона 2021/2022 Тахир разделил радость победы со своими земляками. В самарский Дворец спорта имени Владимира Высоцкого он привез Кубок Гагарина. На встречу с хоккеистом пришли более тысячи поклонников хоккея.





Фото: минспорта СО