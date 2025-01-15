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Самара второй год подряд принимает Кубок России по боксу

15 января 2025 13:12
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Самара второй год подряд принимает Кубок России по боксу

С 20 по 26 января в Самаре состоится Кубок России среди мужчин с участием сильнейших боксеров страны, в числе которых действующие чемпионы России и Европы. Турнир носит имя уроженца Самарской области двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. В турнире примут участие мужчины от 18 лет и старше, которые будут выявлять сильнейших в 13 весовых категориях: от 48 кг до 92 кг и выше. По результатам Кубка будет формироваться сборная России. Поединки пройдут в зале универсального спортивного комплекса «МТЛ Арена». Вход для зрителей свободный.21 января, 13:30 - открытие, предварительные бои
22 января, 14:00 - предварительные бои
23 января, 14:00 - предварительные бои
24 января, 12:00 - полуфиналы
25 января, 15:30 - финалы, награждение

Фото: Минспорта региона

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