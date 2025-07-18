Самара впервые приняла этап Кубка Континентальной лиги боулинга

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Пятый этап Кубка КЛБ прошел в Самаре. 122 спортсмена из 19 профессиональных команд выясняли отношения на дорожках боулинг-клуба. Сильнейших определяли в личных и командных соревнованиях, в турнире по скоростному боулингу и в конкурсе бросков-страйков.

В личном зачете победила Полина Шутова (Санкт-Петербург). Для игрока команды Red Team эта победа стала первой на этапах Кубка КЛБ. Полуфиналы и финалы турнира по скоростному боулингу состояли из одной партии. Лучше всего с задачей справился уроженец Ставрополя Роман Криворучко из команды "Индеаль". Участники конкурса бросков-страйков должны были за 2 минуты выбить максимальное количество кеглей на дорожке. Выиграл действующий чемпион России Ярослав Золотухин из столичной команды "Б-69". А затем помог одноклубникам стать первыми в командном турнире. По итогам основного матча с "Индеаль Дельта" была ничья. Бросок капитана Сергея Андреева в дополнительной игре принес победу "Б-69". Следующий этап КЛБ (0+) пройдет 14-18 сентября в столице Узбекистана Ташкенте, пишет Сова.

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