Я нашел ошибку
Главные новости:
Суд в Самаре приговорил к четырем годам лишения свободы экс-министра
Суд в Самаре приговорил к четырем годам лишения свободы экс-министра
Экстренным службам разрешили звонить с сотовых телефонов россиян
Экстренным службам разрешили звонить с сотовых телефонов россиян
Самарские единороссы выдвинули кандидатов в городскую Думу
Самарские единороссы выдвинули кандидатов в городскую Думу
Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией
Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией
Директор Самарского филиала «Т Плюс» ответил на вопросы жителей региона
Директор Самарского филиала «Т Плюс» ответил на вопросы жителей региона
Самара впервые приняла этап Кубка Континентальной лиги боулинга
Самара впервые приняла этап Кубка Континентальной лиги боулинга
В Самарской области нашли пропавшего 12-летнего мальчика
В Самарской области нашли пропавшего 12-летнего мальчика
Глава Тольятти оценил ход работ по ремонту театра "Колесо"
Глава Тольятти оценил ход работ по ремонту театра "Колесо"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.19
0.23
EUR 90.97
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Самара впервые приняла этап Кубка Континентальной лиги боулинга

18 июля 2025 20:55
93
Самара впервые приняла этап Кубка Континентальной лиги боулинга

Пятый этап Кубка КЛБ прошел в Самаре. 122 спортсмена из 19 профессиональных команд выясняли отношения на дорожках боулинг-клуба. Сильнейших определяли в личных и командных соревнованиях, в турнире по скоростному боулингу и в конкурсе бросков-страйков.

В личном зачете победила Полина Шутова (Санкт-Петербург). Для игрока команды Red Team эта победа стала первой на этапах Кубка КЛБ. Полуфиналы и финалы турнира по скоростному боулингу состояли из одной партии. Лучше всего с задачей справился уроженец Ставрополя Роман Криворучко из команды "Индеаль". Участники конкурса бросков-страйков должны были за 2 минуты выбить максимальное количество кеглей на дорожке. Выиграл действующий чемпион России Ярослав Золотухин из столичной команды "Б-69". А затем помог одноклубникам стать первыми в командном турнире. По итогам основного матча с "Индеаль Дельта" была ничья. Бросок капитана Сергея Андреева в дополнительной игре принес победу "Б-69". Следующий этап КЛБ (0+) пройдет 14-18 сентября в столице Узбекистана Ташкенте, пишет Сова.

Фото pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей
18 июля 2025  18:59
Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей
150
Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца
18 июля 2025  16:40
Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца
229
В Самаре очередные работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
18 июля 2025  15:46
В Самаре очередные работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
237
Самарские производители вошли в число «Экспортеров года» в ПФО
17 июля 2025  17:25
Самарские производители вошли в число «Экспортеров года» в ПФО
466
В Самаре ограничат движение по «Фрунзенскому» мосту
17 июля 2025  17:17
В Самаре ограничат движение по «Фрунзенскому» мосту
385
Весь список