«Самара» уступила УНИКСу в домашнем матче

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Иван Лазарев открыл счет в матче — а затем пришло время Джордана Теодора и Джеймса Энниса: 13 очков на двоих за четыре минуты — и «+10» в пользу «Самары» уже к середине первого периода (15:5). Впрочем, УНИКС стремительно отыграл это отставание, вырвался вперед — но еще 5 очков от Энниса (13 за четверть!) позволили уйти на первый перерыв в лидерах (22:19).

Во второй четверти уйти в отрыв уже не удавалось — но усилиями Маркоса Найта и неудержимого Джеймса Энниса «Самара» удерживала лидерство: 39:37 к большому перерыву.



В начале третьей четверти УНИКС постепенно убегал вперед: 49:54 к середине периода. Впрочем, стоило казанцам допустить пару ошибок — и наша команда рывком 6:0, казалось, вернула себе инициативу. Но ненадолго: концовка десятиминутки осталась за гостями, 57:65. За пять минут до финальной сирены самарцы выдали еще один неплохой отрезок, и сократили отставание (65:70). И снова ненадолго: УНИКС вернул себе двузначное преимущество — и довел матч до победы.



74:86 — поражение «Самары», сообщает пресс-служба БК "Самара".

Фото: ГАУ СО "Самара Арена"/СОВА